Küçük Ayşe'nin Yaşam Savaşı - Son Dakika
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Küçük Ayşe'nin Yaşam Savaşı

Küçük Ayşe\'nin Yaşam Savaşı
03.07.2025 10:26
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Mersin'de yangında ağır yaralanan 4 yaşındaki Ayşe, sevgi ve yardımla hayata tutundu.

Mersin'de bir evde çıkan yangında içerde mahsur kalan, itfaiye ekiplerinin pencere korkuluklarını sökmesiyle kurtarılan 4 yaşındaki Ayşe, yaşam savaşını kazandı. 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen küçük kız hayırsever bir kadın ve arkadaşlarının desteğiyle temin edilen özel giysilerle hayatını sürdürmeye başladı.

Yangın 2 Şubat 2025 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin zemin katında çıkmıştı. Evde mahsur kalan yabancı uyruklu 3 çocuk, itfaiye ekiplerinin pencere korkuluğunu sökmesiyle kurtarılırken, 4 yaşındaki Ayşe Syf yangında ağır yanık yaraları almıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak yanık yoğun bakım servisinde 2 ay boyunca tedavi gören küçük kız, yaşam savaşını kazandı. Ölüm riskinin ortadan kalkmasının ardından taburcu edildi. Ancak vücudundaki yanıklar nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan minik kızın, yanıkların iyileşmesini hızlandıran ve ileri yaşlarda cilt kanserini önlemede önemli rol oynayan özel 'Yanık Bası Giysisi'ne ihtiyacı doğdu. Bu sırada çocuğun durumunu haberlerden görüp ulaşan hayırsever vatandaşlardan Funda Güreş ve çevresindeki arkadaşları giysi masraflarını üstlendi. Bir tanesi 25 bin TL olan 3 özel giysi alınmasıyla Ayşe'nin kullanmaya başlaması sağlandı.

Öte yandan Adana'da görev yapan bir cerrahın da yanık sonrası boyunla birleşen omuz kısmı nedeniyle kolunu hareket ettiremeyen küçük Ayşe'nin estetik ameliyatını gönüllü olarak üstlendiği öğrenildi.

"Elimden geldiğince yanlarında olmaya çalıştım"

Olayı haberlerden görerek yangından ağır yaralı olarak çıkarılan küçük Ayşe'nin durumunu merak ederek aileye ulaştığını belirten hayırsever vatandaşlardan Funda Güreş, "Bir şekilde aileye ulaştım ve sonucunda ihtiyaç sahibi bir aile olduğunu görünce, bu süreçte elimden geldiğince yanlarında olmaya çalıştım. Ayşe bebek hastaneden taburcu olurken, doktorlar ileriki yıllar için çok önemli olan 'Yanık Bası Kıyafeti'nin temin edilmesi gerektiğini söyledi. Araştırma sonucu 75 bin TL civarında bir miktardı ben ve çevremdeki gönüllü yardımsever arkadaşlarım tarafından elbiseyi temin ettik ve şu an Ayşe 'Yanık Bası Giysisi'ni kullanıyor. Yanık kıyafeti, Ayşe'nin ilerleyen yıllardaki cilt kanseri riskini neredeyse yüzde 90'a kadar düşürecek derecede önemli. Yanık sonrası kabarmalarını engellemek için kesinlikle giymesi gereken bir kıyafet" diye konuştu.

Hayati riski kalktı, kolunu hareket ettirmek için estetik ameliyatı olacak

Süreci başından beri takip ettiğini belirten Güreş, "Şu an çok güzel bir aşamadayız. Ayşe'nin estetik ameliyatı kaldı, hayati riski bitti. Şu an gayet güzel kardeşleriyle birlikte oynuyor, günlük hayatına devam edebiliyor" diye konuştu.

Ayşe'nin estetik ameliyatıyla açamadığı ve kaldıramadığı kolundaki problemin çözüleceğini anlatan Güneş, vücutla birleşen boyun etlerinin estetik cerrah tarafından açılmasıyla sorunun çözüleceğini söyledi.

Güreş, Adana'dan yardımsever bir doktorun estetik ameliyatı yapabileceğini ve küçük Ayşe'nin önünde sadece daha rahat hareket edebilmesi için son bir ameliyat sürecinin kaldığını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçük Ayşe'nin Yaşam Savaşı - Son Dakika

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