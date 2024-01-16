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Küçük çocuk istedi çevre temizlendi

Erzincan'da annesiyle birlikte Atatepe'ye giden ve çevre kirliliği gören Meva isimli küçük çocuğun sosyal medyadan yaptığı 'temizlik' çağrısı, kısa sürede yerine getirildi. Belediye yetkilileri, Meva'nın çağrısını duyarak Atatepe'de temizlik seferberliği başlattı ve 1 gün içinde bölge çöpten arındırıldı. Meva, ikinci videosuyla yapılan temizlik seferberliğine teşekkür etti.

16.01.2024 - 09:21,
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Küçük çocuk istedi çevre temizlendi

ERZİNCAN - Erzincan'da annesiyle birlikte dolaşmak için Atatepe'ye giden ve gördüğü çevre kirliliği üzerine sosyal medyadan şehrin yetkililerine 'temizlik' çağrısında bulunan Meva isimli küçük çocuğun talebi kısa sürede yerine getirildi.

Atatepe'de gördüğü çevre kirliliğine duyarsız kalamayan Meva isimli çocuk, cep telefonuyla kirliliği ve kendisini çekerek, "Bugün Atatepe'ye geldim. Ama buradaki pisliği gördüğüm için çok üzüldüm. Bunların toplanmasını istiyorum" diyerek temizlik çağrısında bulundu. Meva'nın çağrısı sosyal medyada 'Erzincan Muhtarı' hesabında paylaşıldı. Meva'nın çağrısını duyan belediye yetkilileri Atatepe'de temizlik seferberliği başlattı. Atatepe 1 günde baştan aşağı çöpten arındırıldı.

Atatepe'de yapılan temizlik seferberliğine Meva ikinci videosuyla teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Küçük çocuk istedi çevre temizlendi
Kaynak: İHA
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Erzincan, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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