Küçükçekmece Belediyesi Ramazan'a Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Ramazan'a Hazırlıklarını Tamamladı

Küçükçekmece Belediyesi Ramazan\'a Hazırlıklarını Tamamladı

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında sosyal yardımlar, iftar yemekleri ve kültürel etkinliklerle dolu bir program hazırladı. 50 bine yakın vatandaşa iftar verecek olan belediye, cami temizliği ve fırın denetimleri ile de hazırlıklarını sürdürüyor.

25.02.2025 11:46  Güncelleme: 11:49
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Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala ibadethane temizliğinden, zabıta denetimine pek çok alanda hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayı boyunca 50 bine yakın vatandaşa iftar yemeği verecek.

Ramazan ayına sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde sosyal yardımdan, kültür sanata, ibadethane temizliğinden, zabıta denetimine pek çok alanda hazırlıklarını tamamladı. Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki 4 mahallede hizmete açtığı Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salonlarda gerçekleştirileceği iftarlarda, Ramazan ayı boyunca 50 bine yakın vatandaşa iftar yemeği verecek.

Küçükçekmeceliler, bu yıl Fatih Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon, Halkalı Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon, Kanarya Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon, Yarımburgaz Mahallesi Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salon ve Kemalpaşa Semt Konağı Çok Amaçlı Salon'da kurulacak iftar sofralarında bir araya gelerek, Ramazan'ın bereketini paylaşacak. Ramazan ayı boyunca her akşam kentin işlek noktalarında iftariyelik dağıtımı da gerçekleştirilecek.

Başkan Çebi'den vatandaşlara iftar daveti

Ramazan'ın bereketini paylaşmak için Küçükçekmecelileri Taziyeevlerinde kurulacak olan iftar sofralarına davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Manevi atmosferiyle kalplerimizi yumuşatan, iyiliğin ve paylaşmanın ayı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Bu mübarek ayın bütün İslam alemine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, İçimizdeki merhamet, umut ve iyilik duygularını yüceltmesini diliyorum. Tüm komşularımızı iftar sofralarına bekliyorum" diye konuştu.

Ramazan'da kültür ve sanat dolu akşamlar

Küçükçekmece'de Ramazan geceleri de kültür sanatla renklenecek. Sefaköy ile Cennet Kültür ve Sanat Merkezleri Ramazan ayı boyunca tasavvuf müziği dinletilerinden, meddah gösterilerine, iftar sonrası kültür sohbetlerinden özel konser ve tiyatrolara kadar manevi atmosfere uygun etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Camilerde temizlik ve ilaçlama

Öte yandan, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için ilçedeki camilerde temizlik ve ilaçlama çalışmalarında da sona gelindi. Çalışmalar, Ramazan ayı boyunca belirli periyodlarla devam edecek.

Fırınlara Ramazan denetimi

Küçükçekmecelilerin sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşabilmeleri için Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki fırın ve unlu mamuller üreten işletmelerde denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetimlerde ürünlerin gramajları ve işletmelerin temizliği ekipler tarafından titizlikle kontrol ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Ramazan'a Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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