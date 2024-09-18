Küçükçekmece Bilim Şenlikleri 2024'te Kapılarını Açıyor - Son Dakika
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Küçükçekmece Bilim Şenlikleri 2024'te Kapılarını Açıyor

Küçükçekmece Bilim Şenlikleri 2024\'te Kapılarını Açıyor

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenecek "Küçükçekmece bilimin izinde şenleniyor!" projesi, 26-28 Eylül 2024 tarihlerinde 50 bin kişilik katılımla gerçekleştirilecek. Proje, bilim kültürünü yaygınlaştırmayı ve farklı sosyo-ekonomik düzeylerden öğrencilere hitap etmeyi amaçlıyor.

18.09.2024 10:51  Güncelleme: 10:54
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TUBITAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında, Türkiye genelinde hibe alarak desteklenmeye hak kazanan 45 projeden biri olan "Küçükçekmece bilimin izinde şenleniyor!" projesi yaklaşık 50 bin kişilik katılımla 26-27-28 Eylül 2024 tarihinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Etkinlik Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün proje kurumu olarak Küçükçekmece'de ilk kez düzenleyeceği bilimsel etkinliklerin hazırlıkları, TÜBİTAK Projeleri İlçe Koordinatörü ve Coğrafya Öğretmeni Uzman Leyla Arattan koordinasyonunda farklı kademe ve farklı okullardan gönüllü ve bilimsel proje ile yarışmalarda tecrübe kazanmış, proje eğitimleri bulunan sadece Küçükçekmeceli öğretmenlerden oluşan uzman bir ekiple son hızla sürdürülüyor.

3 gün boyunca bilime yolculuk yapılacak

Yapılan açıklamada, "Projemizin vizyonu; çağın ve geleceğin becerileriyle mücehhez, bu donanımı insanlık için sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olarak belirlenmiştir. Eğitimi bir ekosistem olarak görmeyi ve sistemin alt bileşenlerini eşzamanlı tasarlamayı hedefleyen bu vizyondan hareketle Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şenliğimizde amacımız okul dışı ortak bir öğrenme ve uygulama alanında tüm bileşenlerimizi bir araya getirmek ve dezavantajlı gruplar için de şartları eşitlemektir. Şenliğimizde bilim kültürü ve iletişimin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji ile toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanmaktadır. Bilim kültürü ve bilimsel süreçler konusunda disiplinler arası hazırlanan atölye ve etkinlikleriyle bilimsel farkındalık oluşturması, bilimi sevdirmesi beklenen "Küçükçekmece Bilimin İzinde Şenleniyor" adıyla gerçekleştireceğimiz bilim şenliğimiz, farklı sosyo-ekonomik düzeyde ailelerin yaşadığı ilçemizde farklı hazırbulunuşluk düzeyinde öğrencilerimiz ve imkanlar bakımında farklılık gösteren okullarımız açısından kaynaştırıcı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Tüm İstanbullulara açık gerçekleştirilecek

4 yaşından itibaren tüm katılımcılara açık olarak gerçekleştirilecek şenlikte; uzman öğretmenlerin liderliğinde, yaklaşık 100 kişilik ekiple, 54 bilimsel atölye, 25 bilimsel etkinlik, 3 bilimsel temalı sergi, 5 bilim temalı yarışma, 4 bilimsel seminer gerçekleştirilecek. Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aydın Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, 4 sponsor şirketin paydaşlığında sadece ilçe halkı değil İstanbul'un birçok yerinden gelen katılımcılarla bilimle buluşma gerçekleşecek.

Şenlikte katılımcılar; Kriptografi, Takım Yıldızlarıyla 3D, Hazine Avı, Girişimcilik-Swot Analizi, Robotik, Böcek Oteli, Kutuplara Yolculuk, Biyomimikri, Görünmeyen Dünyaya Yolculuk, Siber Güvenlik, Afet Okuryazarlığı, Yogayı Birlikte Keşfedelim, Biyoplastik, Quilling ile Aritmetik, Yeşil Stüdyo, Oryantiring, Legohips, DNA'yı Gördün mü?, Model Uçak gibi multidisipliner atölyelerin yanı sıra akademisyenlerimizle bilimsel seminerler; Robot Yarışması, İHA Gösterisi, Planetaryum, Anadolu Masalları, Pop-Art Sergisi, "Bilim Kürsüsünde Rol Alma" Tiyatrosu, "Bilim ve Ötesi" Münazara Turnuvası, TÜBİTAK Retro Kafe, Tübitaksız Dünya Kısa Film Gösterimi, İllüzyon Değil Bilim Şov gibi etkinliklerle eleştirel düşünme, iş birliği, iletişim, yaratıcılık, bilgi teknolojileri gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirme, bilim ve eğlenceyi TÜBİTAK ile yaşama imkanı bulacak. Programda, özel eğitim öğrencileri için aktiviteler de yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Bilim Şenlikleri 2024'te Kapılarını Açıyor - Son Dakika

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