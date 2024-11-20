Küçükçekmece'nin Zengin Dokusunu Yansıtan Sergi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küçükçekmece'nin Zengin Dokusunu Yansıtan Sergi Sanatseverlerle Buluştu

Küçükçekmece\'nin Zengin Dokusunu Yansıtan Sergi Sanatseverlerle Buluştu

'Bir Küçük İstanbul: Küçükçekmece' adlı sergi, Küçükçekmece'nin geçmişten bugüne güzelliklerini sergileyerek sanatseverleri ağırladı. Akrilik ve yağlı boya tekniğiyle oluşturulmuş 41 eserin yer aldığı sergi, 18 Aralık'a kadar açık kalacak.

20.11.2024 10:25  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'nin geçmişten bugüne güzelliklerini ve zengin dokusunu yansıtan 'Bir Küçük İstanbul: Küçükçekmece' adlı sergisinde sanat severlerle buluştu.

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Küçükçekmece'nin geçmişten bugüne güzelliklerini ve zengin dokusunu yansıtan 'Bir Küçük İstanbul: Küçükçekmece' adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide; akrilik ve yağlı boya tekniğiyle oluşturulmuş 41 eser yer alıyor. Sergi açılışına Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey, sergide eseri bulunan sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Sanatçılar Deniz Gürbey'e Atatürk tablosu hediye ederken, Gürbey'de onlara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

"Küçükçekmece'yi çok seviyorum"

10 yıldır Küçükçekmece'de yaşayan Ukraynalı Natalia Yakut sergideki eserleri hakkında, "Resim yapmayı çok seviyorum ve beş yıldır yapıyorum. Küçükçekmece'yi de çok seviyorum bu yüzden resimlerimde Küçükçekmece'ye yer verdim. Çok güzel bir sergi oldu umarım herkes beğenir. Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"Küçükçekmece'deki çocukluk hatıralarımı resmettim"

Küçükçekmece'deki hatıralarını resmeden sanatçı Mine Berrak Can da, "Sergide tempera tekniği ile yaptığım dört eser var. Çalışmalarımda Meşhur Mimar Sinan'ın yaptırdığı Mimar Sinan Köprüsü, eski Halkalı tren istasyonu ve Küçükçekmece Gölü'nü resmettim. Küçükçekmece'de teyzem vardı trenle gidip gelirdik. Tren yolunun kenarında evi vardı orada çocukluk çok fazla hatıralarım var. 'Çocukluğum ve O Tren' adlı resmimi o hatıralardan yola çıkarak yaptım" ifadelerini kullandı.

Sergide eseri bulunan sanatçılardan Vesile Akın ise, "20 senedir resim yapıyorum. Yavuz Selim Cami ve Küçükçekmece Gölü'nü yağlı boya ile resmettim. Daha öncede Küçükçekmece'nin kuşları üzerine çalışmıştım. Küçükçekmece Belediyesi'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

18 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir

İzleyicileri Küçükçekmece'nin tarihi, doğal güzellikleri ve toplumsal yaşamının yanı sıra manzaralarına, sokaklarına, gölüne ve canlı yaşam ritmine sanatsal bir bakışla bakmaya davet eden sergi, 18 Aralık tarihine kadar AKSM'de ziyaret edilebilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Küçükçekmece, Etkinlik, istanbul, Aralık, Kültür, Sanat, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece'nin Zengin Dokusunu Yansıtan Sergi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'nin Zengin Dokusunu Yansıtan Sergi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.