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Kula Bölge Trafik Amiri Erhan Ünsel göreve başladı - Son Dakika

Kula Bölge Trafik Amiri Erhan Ünsel göreve başladı

08.02.2022 10:48
Kula Bölge Trafik Amiri Erhan Ünsel göreve başladı

Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Serkan Şahin'in Manisa il merkezine tayini çıkmasının ardından amir olarak atanan Komiser Yardımcısı Erhan Ünsel göreve başladı.

Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Serkan Şahin'in Manisa il merkezine tayini çıkmasının ardından amir olarak atanan Komiser Yardımcısı Erhan Ünsel göreve başladı.

2018 yılından bu yana Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Serkan Şahin'in, Manisa il merkezine tayini çıktı. Şahin'in tayininin çıkmasının ardından Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Komiser Yardımcısı Erhan Ünsel, Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri olarak atandı. Şahin'in ilişki kesmesinin ardından göreve başlayan Komiser Yardımcısı Erhan Ünsel, Şahin'den görevi devraldı. - MANİSA

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Trafik Denetleme, Serkan Şahin, Komiser, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kula Bölge Trafik Amiri Erhan Ünsel göreve başladı - Son Dakika


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