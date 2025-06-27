Kulu\'da 600 Kişilik KYK Yurdu İnşaatı Devam Ediyor

Konya'nın Kulu ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 600 kişilik yurt binasının inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İlçe Gençlik ve Spor müdürü Barış Serhat Tütüncü ile Dinek Mahallesi'nde inşaatı devam eden 600 kişilik yurtta incelemelerde bulundu. Canpolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Canpolat, yurt binasının ilçeye gelecek öğrencilere hayırlı olmasını diledi. - KONYA