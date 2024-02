Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 5 yıllık görev süresinde ilçeye kazandırdıkları hizmetleri anlattı

Yerel

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, 5 yıllık görev süresinde ilçeye kazandırdıkları hizmetleri anlattı.

Başkan Köleoğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Kumluca halkıyla bir araya gelerek göreve geldiği günden bu yana ilçeye kazandırdığı "5 Yılda 50 İcraat" için hazırlanan çalışmaların videosunu izletti.

Programa; CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, Belediye Meclis Üyesi adayları, önceki dönem Adrasan Belediye Başkanı Mustafa Taşkın, muhtarlar ve sivil toplum kuruluş üyeleri katıldı. Kumlucalılar da programa yoğun ilgi gösterdi. Köleoğlu, programda şunları dile getirdi:

"2019'dan 2024'e baktığımızda tam 10 kat büyümüş bir bütçeye sahip Kumluca Belediyesi olduk. 'Mustafa Gelecek Kalkınma Gelecek', 'Mustafa Gelecek Kumluca Belediyesi Kalkınmaya Başlayacak' demiştik. Bugün icraatlerimize baktığımız zaman bir tek hedef çizmişiz: 'Kumluca Belediyesi'nin Kalkınması.' 'Önce insan' dediğimiz ne kadar sorun varsa tek tek bu sorunları çözeceğiz demiştik. İlk 5 yılımızda gerçekleştirdiğimiz icraatlerimizle bunu başardık. Biz Kumluca Belediyesi'nin kalkınmasını istiyoruz aynı şekilde Kumluca halkının da kalkınmasını istiyoruz. Mutlu bir Kumluca kurmak, yaşanabilir bir Kumluca'yı inşa etmek için gece gündüz çalıştık.

Kumluca Belediyesi demek, bugün evinde hastalıktan dolayı imkansızlıkları yaşadığı anda halkımızın her zaman yanında olmak demektir. Yaşlılarımız başımızın tacıdır diye çıktığımız yolda Sosyal Yardım Kurumu'nu kurduk. Sosyal Yardım Kurumu'muz, bugün Batı Antalya'da değil, Antalya'nın tamamında örnek gösterilir hale geldi. Bir taraftan Aşevi'mizle her zaman büyük ailemizin yanında olduk. Hasta yatağında yatak yarası olmasın diye her gün pansumana gittiğimiz Evde Sağlık Hizmetleri'ni kurduk. Hasta nakil ambulansıyla bütün köylerimize ulaştık. İmar planlarıyla çok büyük imar sorunlarını çözdük. Araç filolarıyla belediyemizi kiralardan kurtardık. Coğrafi işaretli Beydağı fasulyemize değer katarak çiftçimizin yanında oluyor ve paketleyip satımını yapıyoruz. Yörük Halk Ekmek'le tüm insanlarımızın bizim yufkamızı bugün Kumluca'da yarın Antalya'da öbür gün tüm Türkiye'de satışa getirecek şekilde tesisleştiriyoruz. Organik Gübre Tesisi'mizle sera atıklarını temizleyerek Kumluca'mızdaki mahallelerimize rahat nefes aldırdık. Parke bordür tesislerimizi kuruyoruz. İkinci dönemimizde hep beraber Kumluca'mızı hız kesmeden icraatlerimizle daha da kalkındırmak için ileri daima ileri diyoruz."