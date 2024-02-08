Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Kumluca İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Başkan Köleoğlu, CHP Kumluca İlçe Bakanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve heyeti, CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz ve partililer katıldı. Buluşmada konuşan Köleoğlu, şunları söyledi:
"Yerel yönetim sürecindeyiz. Partililerimizle birlik beraberlik içerisinde kol kola girerek yola çıkma vakti geldi. Biz bu coşkumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Şimdi üzerimize çok önemli bir görev düşüyor. Biz bir şeye inandık. Kumluca'mıza sahip çıkmak için bir yola çıktık. 2019'da göreve geldiğimizde Kumluca'ya sahip çıkmak isteyen bir nesle Kumluca'mız inanarak sahip çıktı. Bir başarıya imza attık. Göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Kumlucalı büyük ailemizin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde 2024'te 'İleri daima ileri' sözüyle tekrar birlikte olacağımıza söz veriyorum."
CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da şunları kaydetti:
"Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca'ya aşevi, akaryakıt istasyonu, Kumluca Beton, Kapalı Pazar Yeri ve ücretsiz organik gübre gibi Kumluca'nın kalkınmasına destek sağlayacak çok önemli projeleri Kumluca'ya kazandırmıştır. Gelecek günler bizimle birlikte olacak, yolumuz açık olsun. Kumluca'yı tekrar hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde kucaklayacağız."
Köleoğlu, İlçe Bakanlığı ziyaretinin ardından heyet ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ettikten sonra Belediye binasına geçti. Burada da bir konuşma yapan Köleoğlu, şunları dile getirdi:
"Kumluca'mızda 2019'dan bu yana Kumluca Belediyemizde Atatürkçü bir belediye başkanlığı adaylığımızı gerçekleştirip bunun inancıyla beraber Kumluca Belediyemizi Kumlucalı Büyük Ailemizle beraber bu zaferi yaşadık. Şimdi 2024 yılında da aynı inançla aynı kararlılıkla Kumluca'mıza sahip çıkmak için Sosyal Belediyeciliği Kumluca'da marka yapabilmek için ikinci kez aday gösterilerek çalışmalarımıza başladık. Kumluca'mıza sahip çıkmak için bir göreve daha talip olduk. Büyük ailemizle birlikte aynı sevinci tekrar yaşayacağımıza inanıyor ve bunun için gece gündüz çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz."
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › Yerel › Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Kumluca İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?