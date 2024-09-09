Kumluca\'da Orman Yangını Kontrol Altında

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Kumluca'da ki yangında 15 hektar ormanlık alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi'nde dün yıldırım düşmesi neticesinde çıktığı değerlendirilen yangın kontrol altına alındı. Karadan ulaşımın zor olması nedeniyle ilk etapta yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilen orman yangınına 4 Uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçimizle müdahalede edildi. Kara ekiplerinin arazi şartları nedeniyle güçlükle müdahale edebildiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.