Kumluca'da 4 Ürün İçin Coğrafi İşaret Başvurusu

20.10.2025 10:10  Güncelleme: 10:15
Antalya'nın Kumluca ilçesinde coğrafi işaretli bitki ve gıdalar için yapılan komisyon çalışmaları sonucunda 4 ürün için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. İlçeye özgü ürünlerin korunması amaçlanıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde coğrafi işaretli bitki ve gıdalar tespit komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 4 ürünün coğrafi işaret alması için başvuru yapıldı.

Kaymakam Bahadır Güneş, başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda toplanmış ve ilçe sınırları içindeki 11 bitki ve gıda için coğrafi işaret başvurusu yapılmasına karar verilmişti. Kaymakam bahadır Güneş'in başkanlık ettiği, STK temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı, belediye ve basın temsilcilerinden oluşan komisyon yaklaşık 3 aydan beri yürüttüğü çalışmalar sonucunda 4 ürünün coğrafi işaret alması için başvuru yaptı.

Kumluca ilçesine has meyve, sebze ve yemek çeşitlerinin tespiti ve tespit edilen ürünler üzerinde çalışmalar yapıldı. Yapılan ilk toplantıda, İnce patlıcan yemeği, Beydağı fasulyesi, urgan fasulye, bamya yemeği, civge yemeği, köle, çaltı dolma biberi, Kuzca çakısı, kiriş, Alakır alası, diken kahvesi ürünlerinin coğrafi işaret alması için şartlar yerine getirilerek ilgili kurumlara başvuru yapılmasına karar verilmişti.

4 ürün için başvuru yapıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda 4 ürün için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Kumluca coğrafi işaret komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kumluca Belediyesi tarafından Kumluca Belediyesi adına ince patlıcan yemeği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kumluca Kaymakamlığı adına Kumluca Beydağı fasulyesi, Kumluca urgan fasulye yemeği ve Kumluca gardıç bıçağı için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat yapıldı.

Antalya'da 19 ürün coğrafi işaretli

Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, "Türkiye geneline bakıldığı zaman Antalya İlimizin sadece 19 tane coğrafi işaret tescilli ürünü var. Mesela Gaziantep'in 200'ü aşkın coğrafi işaret tescilli ürünü var. Bu bağlamda ilimizin coğrafi işaret tescilli ürünü çok az. Kumluca ilçemize has birçok sebze, meyve, bitki ve gıda ürünü var. Komisyon olarak bunlardan kendine has en çok özelliği ve ayrıcalığı olan ürünleri tespit ederek coğrafi işaret almak için ilgili kurumlara başvuru yaptık" dedi. - ANTALYA

