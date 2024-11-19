Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş\'e Duygusal Veda Yemeği

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden Antalya'nın Kumluca ilçesine atanan Kaymakam Bahadır Güneş için düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı.

Kumluca Kaymakamlığı'na atanan Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş ve eşi için veda yemeği düzenlendi. Efeler Diyarı Kadın Kooperatifi'nde düzenlenen yemeğe ilçede bulunan kurum yetkilileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve bazı ilçe esnafları katıldı. İlçeden ayrılarak Antalya'ya yolcu edilecek olan Kaymakam Güneş'e hediyeler takdim edilirken, düzenlenen yemekte duygusal anlar yaşandı. - AYDIN