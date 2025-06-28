KumsLife Projesi İçin Genel Kurul Yapıldı

Kayseri'nin en önemli karma yaşam ve yatırım projesini inşa edecek olan KumsLife Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulun Divan Başkanlığı'nı üstlenen Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Temmuz ayında inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

KumsLife Kooperatifi'nin Genel Kurulu, Erciyes KSS yapı Kooperatifi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya'nın Divan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurul gündeminde bulunan Selçuk Babayağmur başkanlığındaki yönetim kurulu ile denetim kurulu raporları, bilanço, faaliyet raporu, aidatlar gibi tüm maddeler üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

"Güvenli yapılan inşa edilecek"

Genel kurul üyelerine açıklamalarda bulunan ve gelen tüm soruları cevaplayan Divan Başkanı Ercan Sarıkaya; Temmuz ayında inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi. Projede en çok zemine önem verdiklerini ve bu konuda hassas olduklarını ifade eden Sarıkaya; "Güvenle oturulacak binalar için zeminde yapılması gereken her türlü iyileştirme yapılacak" dedi. - KAYSERİ