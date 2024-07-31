Kundu'da Caretta Caretta Seferberliği - Son Dakika
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Kundu'da Caretta Caretta Seferberliği

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Kundu kumsalı ve çevresinde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan Caretta Caretta (Yeşil Deniz) Kaplumbağalarının yumurtaları koruma altına alınıyor. KUYAB A.Ş. tarafından yürütülen koruma çalışması kapsamında otel personeli ve bölge halkıyla birlikte yapılan çalışmalarda yumurtaların yeri tespit edilip, güvenlik şeridi çekilerek koruma altına alınıyor. Ayrıca, caretta üreme alanlarında davranış kuralları ve dikkat edilecek hususlar panolarda belirtilerek bilgilendirme yapılmaktadır.

31.07.2024 15:32
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Turizm merkezi Kundu'da Caretta Caretta seferberliği

Nesli tükenme riski ile karşı karşıya olan Caretta Caretta (Yeşil Deniz) Kaplumbağalarının yumurtaları koruma altına alınıyor

ANTALYA - Kundu kumsalı ve çevresinde yuvalanan "Caretta caretta" ların korunması amacıyla KUYAB A.Ş. tarafından, otel personeli ve bölge halkıyla birlikte yürütülen koruma çalışması kapsamında nesli tükenme riski ile karşı karşıya olan Caretta Caretta (Yeşil Deniz) Kaplumbağalarının yumurtaları koruma altına alınıyor.

Kundu bölgesinde yer alan oteller ve ATGV Tesisleri sahillerinde KUYAB tarafından yapılan çalışmalarda yumurtaların yeri tespit edilip, güvenlik şeridi çekilerek koruma altına alındı.

KUYAB A.Ş. ve Otel görevlileriyle ortak yürütülen çalışmalarla yuvaların etrafı kafesle çevrelenerek insanların, bulundukları çevre hakkında bilgi alma ve kurallara uyacak şekilde hoşgörülü davranmaları amacıyla, ilgi çekici caretta resimleri, caretta üreme alanlarında davranış kuralları ve dikkat edilecek hususlar, panolarda maddeler halinde belirtildi.

"Otel sahilindeki ışıklar, çıkış dönemi boyunca geceleri kapatılmaktadır"

KUYAB A.Ş. Genel Müdürü Erden Arı yaptığı açıklamasında, "Sahillerimizde 'Caretta caretta' ların korunması amacıyla adeta bir seferberlik başlattık. Buna istinaden otel personeline yavruların yuvadan ortalama çıkış süreleri 55 gün olduğu bildirilerek bu süre içerisinde dikkat etmeleri gereken hususlar sözlü ve yazılı olarak bildirildi. Carettaların özellikle yavru çıkış döneminde sorun oluşturabilecek kamışlar, cam ve plastik gibi her türlü atık toplanıp hayatlarını su içinde geçiren bu türün denize ulaşmalarındaki tüm engeller kaldırılmaya çalışılıyor. Yavruların kum yüzeyine çıkma ve denize ulaşma süresince yollarını kaybetmemeleri amacıyla otel sahilindeki ışıklar, çıkış dönemi boyunca geceleri kapatılmaktadır. Çalışma yaptığımız Aksu ve Acısu Çayları arasındaki 2km uzunluğundaki sahil bandımızda, şu ana kadar tespit edilen güncel yuva sayısı 88, bu yuvaların otel misafir kullanım alanlarında bulunan 55 yuvaya kafes kurulumu yapılmış diğer yuvalar ise yine numaralandırılarak güvenlik şeridi ile çevrelenmiştir" dedi.

"Desteğimiz devam edecek"

Genel Müdür Erden Arı, Akdeniz'deki en önemli üreme alanlarından bir bölümünün Türkiye kıyılarında olduğunu ve bu yeşil deniz kaplumbağaları Caretta carettaların korunmasında uygulanacak doğru ve gerçek bir korumanın ne denli önemli olduğu göz önünde bulundurularak, nesilleri tehlike altında olan bu canlıların araştırma izleme ve koruma çalışmalarına KUYAB A.Ş. tarafından destek sağlanmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

"Burada gerçekleştirilen uygulama çok değerli ve kıymetlidir"

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Şube Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de yaptığı açıklamasında "Özellikle plajın içinde yer alan Carette Caretta yuvalama ve hassas doğal alanın olması nedeniyle, KUYAB'ın bölgede yaptığı ve gerçekleştirdiği faaliyetleri yerinde görme fırsatımız oldu. Özellikle Mavi Bayrak kriterlerinde çok önemli bir yeri bulunan doğal alanlardaki kuralları ve bu alandaki uygulanacak olan kriterler oldukça kritik önem sahiptir. Özellikle bu gibi plajlarda, ortak bir yönetim komitesinin oluşturulması, plajın hassas doğal alanlarının bu komite vasıtasıyla uygulanıp kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. Burada gerçekleştirilen uygulama da çok değerli bir kıymetlidir. KUYAB'ın oteller ile yönetimlerle, ilgili otellerle yaptıkları bu operasyon oldukça önemli ve kıymetli. Yuvalama alanları bilimsel çalışmalara uygun şekilde korunuyor ve kafesleme yapılıyor. Bunu da alanda yaptığımız yerde tespit ettik. Bu güzel çalışmaları da yerinde görmekten de çok mutluyuz" dedi.

Konu ile ilgili düzenlenen etkinliğe KUYAB Genel Müdürü Erden Arı, KUYAB Mavi Bayrak Sorumlusu Erdener Kaptan, çevre mühendisleri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Şube Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi Antalya Başkanı Erdoğan Budak, otel çalışanları ve misafirler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kundu'da Caretta Caretta Seferberliği - Son Dakika

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