Küpecik Geleneği Ramazan'da Yaşatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küpecik Geleneği Ramazan'da Yaşatıldı

Küpecik Geleneği Ramazan\'da Yaşatıldı

Kütahya'da çocuklar için düzenlenen etkinlikte Ramazan ruhu, Küpecik geleneğiyle yaşatıldı.

15.03.2025 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın kültürel miraslarından biri olan Küpecik geleneği, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda yaşatıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı ve İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ramazan Sevinci Çocuk Atölyesi" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklara Ramazan'ın manevi atmosferini sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, boyama, mani söyleme ve Kütahya'ya özgü "Küpecik" gibi geleneksel aktiviteler düzenlendi.

Çocuklar, tekne orucu tutmaya teşvik edilirken, iftar saatinde onlara özel ikramlarda bulunuldu. Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise "küpecik" geleneğinin yaşatılması oldu. Çocuklar, maniler eşliğinde AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'in kapısını çaldı. Kapıyı açan Erenler, çocuklara bu geleneğe uygun olarak harçlıklarını takdim etti.

Başkan Ceyda Çetin Erenler: "Çocuklarımız Ramazan'ı sevsin diye"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, çocukların Ramazan ayının manevi değerlerini anlamalarına katkı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Erenler, "Toplantı salonumuzu çocuklarımız için hazırladık ve Ramazan sevgisini onlara aşılamak istedik. Katılım çok yoğundu, 61'e yakın başvuru aldık ve talepler devam ediyor. Çocuklarımızın orucu sevmesi, Ramazan'ı gelenekleriyle öğrenmesi bizim için çok önemli. Tekne orucu tutan çocuklarımıza temsili iftar verdik ve diş kirası dağıttık. Geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı: "Çocuklarımızın neşesi bizim mutluluğumuz"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Etkinliğin büyük bir özenle planlandığını belirten Bayırcı, "İl Başkanlığımız ve Kadın Kollarımız, çocuklarımız için çok anlamlı bir program düzenledi. Yaklaşık 60 evladımız burada Ramazan'ın ruhunu hissediyor. Onlar bizim geleceğimiz, onların neşesi bizim en büyük mutluluğumuz. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, bizim için en büyük kazanç" dedi.

Sevdenur Karabacak Çakıcı: "Ramazan'a dair sevgi oluşturmak istedik"

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevdenur Karabacak Çakıcı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara Ramazan'ı daha yakından tanıtmak için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Tekne orucu tutmalarını teşvik ettik, iftar için sevdikleri ikramları hazırladık. Ramazan hikayeleri anlattık, bilmeceler sorduk, hediyeler verdik. Parti binamızda onların hazırladığı süslemeleri astık ve şenlik havası oluşturduk. Davullar eşliğinde maniler söyledik. Amacımız, Ramazan'a dair içlerinde bir aşk ve sevgi oluşturmak" şeklinde konuştu.

Büyük ilgi gören etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir Ramazan deneyimi sundu. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, önümüzdeki hafta düzenlenecek benzer etkinliklere tüm çocukları davet etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, AK Parti, Politika, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küpecik Geleneği Ramazan'da Yaşatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi Canlı yayında Tadic’in yeni takımını duyurdular Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi! Canlı yayında Tadic'in yeni takımını duyurdular
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı Turknet’ten manidar açıklama Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı? Turknet'ten manidar açıklama
Bu sezon bir ilki başardılar Gaziantep FK, Kayserispor’u 1-0 yendi Bu sezon bir ilki başardılar! Gaziantep FK, Kayserispor'u 1-0 yendi
Ermenistan’dan Azerbaycan’a 58,8 milyar dolarlık zarar Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar
Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi Yıldız Tilbe savaşın gölgesinde oruç tutan Gazzelilere iftar yemeği verdi
Suda petrol çıktı, sucular talebe yetişemiyor Suda petrol çıktı, sucular talebe yetişemiyor
Murat Sancak, Galatasaray’ın 10 Şubat’ta yaptığı paylaşımına bugün cevap verdi, sonra sildi Murat Sancak, Galatasaray'ın 10 Şubat'ta yaptığı paylaşımına bugün cevap verdi, sonra sildi
İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu Mezarlıkta soyunmuşlar İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar
Eşini benzinle yakmaya çalışan cani yaptığına hiç pişman değil: Gerekirse 30 yıl yatacağım Eşini benzinle yakmaya çalışan cani yaptığına hiç pişman değil: Gerekirse 30 yıl yatacağım
Trump’ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı Putin çok kızacak Trump'ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı! Putin çok kızacak
40 ilimizde ciddi düşüş var Erdoğan’ın ’’felaket’’ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı 40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı Acılı babadan kan donduran iddia Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia
Taekwondo turnuvasında görülmemiş olay Hakem antrenöre kafa attı Taekwondo turnuvasında görülmemiş olay! Hakem antrenöre kafa attı
Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı

18:08 Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
17:22 İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
16:15 Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
15:47 Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
22:30 ABD tarih verip Hamas’ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz ABD tarih verip Hamas'ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz
22:10 Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’çözüm süreci’ hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'çözüm süreci' hatırlatması: Örgütün aklını çelenleri biliyorlar
22:08 Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de kariyer rekoru kırdı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de kariyer rekoru kırdı
21:57 ABD’den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland’a yaptırım ABD'den Uygur Türklerini sınır dışı eden Tayland'a yaptırım
21:52 Osimhen, Galatasaray’da bir ilke imza attı Osimhen, Galatasaray'da bir ilke imza attı
21:52 Samsun’da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi Samsun'da sahte çekle 873 bin liralık vurgun önlendi
21:49 Suriye’de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 19:00:09. #7.13#
SON DAKİKA: Küpecik Geleneği Ramazan'da Yaşatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.