Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak - Son Dakika
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Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak

13.06.2022 09:47
Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak

İDDEF; Somali, Etiyopya, Tanzanya ve Kenya'da Kurban organizasyonu gerçekleştirecek.

İDDEF; Somali, Etiyopya, Tanzanya ve Kenya'da Kurban organizasyonu gerçekleştirecek.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yurt dışı kurban organizasyonunu "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla 40 ülke 264 bölgede yaparak hayırseverlerin kurban emanetini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Acil kriz bölgelerinde bulunan, kuraklık ve gıda yetersizliği nedeniyle insani kriz yaşayan Somali, Etiyopya, Tanzanya ve Kenya gibi Doğu Afrika ülkelerinde de milyonlarca kişiye kurban eti dağıtılacak. 2022 vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurban bin 200 lira, küçükbaş kurbanda bin 400 lira olarak açıklayan İDDEF, dünya genelinde ise 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamada, "Bağışçılarımızın yurt dışındaki kurban ibadetini güven ve hassasiyet içinde gerçekleştirmesi için 13 yıldır olduğu gibi bu yıl da titiz bir çalışma ve detaylı hazırlıklarla Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 40 ülke 264 bölgede kurban organizasyonu yapacağız. Güvenli gıdaya ulaşmakta güçlük çeken, seneden seneye kurban eti yiyebilen acil kriz bölgelerindeki kardeşlerimize de ulaşacağımız, kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştireceğimiz bölgelerden biri de Doğu Afrika olacak. Uzun zamandır yağmurun yağmadığı bölgede kuraklık ve susuzlukla beraber insanlar açlık tehlikesi yaşarken, koyun, keçi, inek ve deve gibi milyonlarca hayvan telef oluyor. Su ve otlak alan bulmak için kıta içi büyük göçlerin yaşandığı Etiyopya, Somali, Kenya ve Tanzanya'da başta çocuklar olmak üzere 33 milyon kişi kuraklığa bağlı şiddetli açlıkla karşı karşıya kalıyor. Su kuyusu açma çalışmalarıyla birlikte tüm yıl süren insani yardım faaliyetlerimize ramazan ve kurban döneminde ağırlık veriyoruz. Kurban Bayramında kuraklık tehdidi altındaki insanlara et dağıtarak bir nebze de olsa sıkıntılarını azaltmaya çalışacağız. Kurban bağışları iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor" denildi.

(İHA)

Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak
Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak
Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak
Kuraklık yaşayan ülkelere hayırseverlerin kurbanları ulaştırılacak

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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