Kuran Kursu Öğrencilerine Köfte Ekmek İkramı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Fatih Camii Dernek Başkanı Tekne, Kur'an Kursu öğrencilerine köfte ekmek ikramında bulundu.

Çan İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan Fatih Camii Dernek Başkanı Mehmet Tekne, camide Kur'an Kursuna katılan öğrencilere köfte ekmek ikramında bulundu. Programa, Çan Müftüsü Mustafa Ekin, Cami İmam Hatibi Burhan Bilim, Vaiz İbrahim Üstüner, Din Hizmetleri Uzmanı Kemal Sezer'de katıldı. Yapılan ikram, Çan Müftüsü Ekin'in yaptırdığı dua ile son buldu. Dernek Başkanı Mehmet Tekne, "Mahalle çocuklarımız Camimizde kuran kursuna katılıyorlar. Bizler de mahalle halkı olarak çocuklarımızı camimize teşvik etmek için değişik günlerde değişik etkinlikler ile jest yapıyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oluyor. Başta camimizi çocuklarımıza sevdiren Burhan hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE