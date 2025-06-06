Kurban Bayramı\'nda Erzurum\'da Yoğunluk ve Mobil Mezbahaneler

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanların kesimi noktasında ciddi bir yoğunluk yaşandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kurduğu mobil mezbahaneler de ilgi odağı oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı'mızın bereketi, Erzurum'umuzun güçlü altyapısıyla buluştu. Modern imkanlarla donatılmış Canlı Hayvan Borsamız, bayram boyunca hem üreticimizin hem de vatandaşımızın yanında oldu. Hijyenik şartlarda, düzenli ve güvenli bir ortamda yapılan kurbanlık alışverişleri; hemşehrilerimizin bayramını daha huzurlu kıldı. Bu büyük tesis, sadece bir hizmet değil, aynı zamanda Erzurum'un üretim gücünün ve vizyonunun bir yansımasıdır. Erzurum, hayvancılığın merkezidir. Geçmişten aldığı güçle bugün üretiyor, Doğu'ya ve Türkiye'ye öncülük ediyor" denildi. - ERZURUM