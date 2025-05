Kurban Bayramı Öncesi Et Fiyatları Değerlendirildi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi et fiyatları ve kurbanlık fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, "Enflasyondan en çok etkilenen sektör tarım ve hayvancılık. Ramazan'dan sonra kasaplarda etin fiyatının yüksek olmasından dolayı ve ekonomik durumdan dolayı satışlarda düşüş var" dedi.

Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, Ramazan Bayramı sonrasında et satışlarında düşüş olduğuna dikkati çekti. Çiçek, yaşanan enflasyonist ortamdan tarım ve hayvancılık sektörünün en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Elazığ Türkiye'de kurban kesimi geleneği yönünden zengin bir ilimiz. Yılda ortalama 3 bin 500 ila 4 bin adet büyükbaş hayvan Elazığ'da kesilir. Bu sene de bu rakamları bekliyoruz. Kurban canlı kilo fiyatımız geçen yıla göre yüzde 27 fiyat artışı oldu. Tosun fiyatımız 330 TL. Damızlık vasfını kaybetmiş düve satış fiyatımız 315 TL, deforme inek canlı fiyatımız 270 TL oranındadır.

Sektörümüzün sıkıntısı çok. Enflasyon yüksek olduğu zaman en büyük zararı tarım ve hayvancılık sektörü görür. Maalesef ülkemizde en büyük sorun 2-3 yıldır enflasyondur. Bundan da en çok etkilenen sektör tarım ve hayvancılık sektörüdür. İnşallah enflasyon düşer de besiciler ve tarımla uğraşan nüfus rahata erer diye bekliyoruz. Şu an et fiyatları Ramazan Bayramı'ndan sonra orta seviyede gitmekte. Ramazan'dan sonra kasaplarda etin yüksek olmasından dolayı ve ekonomik durumdan dolayı satışlarda düşüş var. Temennimiz turizm mevsiminin açılması. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle ette bir canlılık bekliyoruz. Et fiyatlarında şu an durum böyle."

''Türkiye'deki hayvan sayısı maalesef Türkiye yetmeyecek, talep daha da artacak"

Çiçek, ekonomik krize rağmen kırmızı et tüketiminin hala ülkede devam ettiğini, gelecekte ekonomik krizin sona ermesi durumunda Türkiye'de arzın talebi karşılamayacağını belirtti.

Ülkedeki enflasyon oranlarına bakıldığında ete yapılan yüzde 21 oranındaki zam oranlarının normal karşılanması gerektiğini de sözlerine ekleyen Mehmet Çiçek, üreticilerin sektörden çekildiğini söyledi. Çiçek, üreticinin çok zor durumda olduğunu da belirterek üreticiye destek verilmesi gerektiğini ifade etti ve " Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Türkiye'de mal enflasyonu yüzde 40, hizmet enflasyonu yüzde 80. Şimdi hizmet enflasyonu nedir? İşçilik, nakliye, enerji giderleri. Sonuçta gıda enflasyonunun yüzde 60'larda olduğu bir ülkede ete ve canlı mala yüzde 21 zam oranı da normal karşılanmalı. Biz üreticiyi yaşatalım, üreticiyi koruyalım ki ülke aç kalmasın" dedi.