Kurban Bayramı Tatilcileri Kırıkkale'de Trafik Hareketliliği Yaşatıyor

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Kurban Bayramı'nın bitmesine bir gün kala tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik hareketliliği yaşanıyor.

Yarın sona erecek olan Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiği akıcı şekilde ilerliyor. Kırıkkale- Ankara karayolunda araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyrini koruyabilmek amacıyla trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunan bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Karayolundaki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE