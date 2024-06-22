Kurban Bayramı Tatilinde TEM Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Bayramı Tatilinde TEM Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için önlemler aldı.

22.06.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Pazar günü trafiğine kalmak istemeyen sürücüler, tatilin 8'inci gününde sabah erken saatlerde yola çıkmaya başladı. Sürücüler TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluştururken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri 24 saat boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Jandarma ve polis ekipleri, özellikle belirlenen noktalara konuşlanarak sürücülerin hız sınırını aşmaması, takip mesafesini koruması için uyarılarda bulunuyor. Ayrıca hız sınırını aşan sürücüler radar ile tespit edilerek, gerekli cezai işlem uygulanıyor. Zaman zaman arıza yapan araçlar sebebiyle de trafik yoğunluğu oluşuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Jandarma, Kocaeli, trafik, Tatil, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı Tatilinde TEM Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 13:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Tatilinde TEM Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement