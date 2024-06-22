Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala trafik yoğunluğu yaşanıyor

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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala Afyonkarahisar- Antalya karayolunda trafik yoğunluğu başladı.

Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'daki karayollarında araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yoğunluğun özellikle kenti Antalya, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda olduğu gözlendi. Trafiğin aksamaması için polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ekipler denetimleri de elden bırakmadı. Öğle saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde artarak devam etti. Yoğunluğun gece boyunca devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR