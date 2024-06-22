Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala trafik yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala trafik yoğunluğu başladı. Özellikle Antalya, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda araç yoğunluğu yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alıyor ve denetimlerini sürdürüyor. Araç yoğunluğunun gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

22.06.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala Afyonkarahisar- Antalya karayolunda trafik yoğunluğu başladı.

Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'daki karayollarında araç yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yoğunluğun özellikle kenti Antalya, Isparta ve Denizli'ye bağlayan karayolunda olduğu gözlendi. Trafiğin aksamaması için polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ekipler denetimleri de elden bırakmadı. Öğle saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde artarak devam etti. Yoğunluğun gece boyunca devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Jandarma, Denizli, Isparta, Antalya, trafik, Güvenlik, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:33 Ne diyeceği merak konusuydu Vincenzo Montella, Arda Güler’i neden yedek bıraktığını söyledi Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
16:47 Küba, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı dava için müdahil oldu Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı dava için müdahil oldu
16:32 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:14 Kiliseye dadanan hırsız, 50 bin TL’lik şamdanları 250 TL’ye satarken yakalandı Kiliseye dadanan hırsız, 50 bin TL'lik şamdanları 250 TL'ye satarken yakalandı
19:26 Yok artık Kerem Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
17:17 A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok
16:42 Temasa geçtiler bile Nuri Şahin, Fenerbahçe’nin iki yıldızını birden istiyor Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor
16:34 Parktaki cinayet kamerada Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü Parktaki cinayet kamerada! Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü
16:28 BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı
16:11 Esenyurt’ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu Esenyurt'ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
15:25 Tüyler diken diken Türk taraftarlar, Dortmund’u kırmızı-beyaza boyadı Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı
15:25 Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı! 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 20:04:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine bir gün kala trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement