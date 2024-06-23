Kurban Bayramı Tatilinin Sonunda Bilecik-Bozüyük Çevre Yolunda Araç Yoğunluğu

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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle Bilecik- Bozüyük çevre yolunda araç yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

Bayram iznini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa karayollarını bağlayan ve binlerce aracın geçtiği Bozüyük çevre yolunda araç yoğunluğu yaşanırken, herhangi bir aksama olmadı. Bozüyük çevre yolunda bulunan dinlenme tesislerine mola vermek için giren tatilciler, araçlarını park ederken yer sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı.

Bayram tatilini Afyonkarahisar'da geçiren ve dönüş yolculuğunda Bozüyük'teki dinlenme tesisinde mola veren Selahattin Güzel, "Bayramda İstanbul'dan Afyon'a tatile gittik. Şimdi Afyon'dan İstanbul'a dönüş yolculuğu yapıyoruz. Orada akrabalarımızı ziyaret ettik. Yolculukta şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yollar açık. Allah herkese kazasız belasız yolculuk yapmayı nasip etsin" dedi. - BİLECİK