Kurban Pazarında Satışlar Düşük, Üreticiler Sıkıntıda

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Kurban Bayramı'na bir gün kala Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan kurban pazarına hayvan getiren Besici Köksal Kara, "45 yılı aşkındır üreticilik yapıyorum evet ara zamanlarda sıkıntılarımız oluyordu ama inanın en büyük sıkıntıyı bu sene yaşıyoruz. Kurbanlık satışlarında üreticinin bittiği noktadayız. Bizler bir sene önce 160 liraya yem alırken aradan bir yıl geçti yem bu sene 600 liraya aldık. Bu gün malımı besledim pazara getirdim ama satış yapamıyorum" dedi.

Kurban bayramına başlamasının son gününde Artvin'in Ardanuç ilçesinde de kurban satışlarının düşüklüğü besicileri kara kara düşündürüyor.

Ardanuçlu Besici Selçuk Sarıçiçek, şunları söyledi:

"Şu anda yaklaşık binin üzerinde küçükbaş hayvanım var. Üreticiyim, kurbana hayvan getirdik satalım diye. Herkesin olduğu gibi bizim de ihtiyacımız var. Maalesef görünen ortada. Üretici de haklı, alan da belki haklı ama maliyetler yüksek ve bir hayvanın değerinde maalesef satış yapamıyoruz. Bu hayvanların burada tüketileceğini sanmıyorum, herkes hayvanını alıp geri götürecek ama bunun ödemesi var. Herkes hayvan almıştır, biz de aldık ve bunun karşı tarafa ödemesi var. Yem parası var, ot parası var, saman parası var ve bunların hepsi ödenecek. Kurban almak için gelen vatandaştan duyarlı olmasını istiyorum. Yani bu kurbandır, şartları çok fazla öldürmeden değerinde almasını istiyorum. Yarın bu üretici devam devam etsin. Aksi takdirde böyle devam ederse 3- 5 yıl içerisinde bu kurban pazarına kimse gelmez ve kurban bulamayabilirler çünkü üretici vazgeçecek bu işten."

"Emeklilerin maaşları artmadıkça kurban satışı olmaz"

"Bugün malımı besledim pazara getirdim ama satış yapamıyorum" diyen Ardanuçlu besici Köksal Kara, "45 yılı aşkındır üreticilik yapıyorum evet ara zamanlarda sıkıntılarımız oluyordu ama inanın en büyük sıkıntıyı bu sene yaşıyoruz. Kurbanlık satışlarında üreticinin bittiği noktadayız. Bizler bir sene önce 160 liraya yem alırken aradan bir yıl geçti yem bu sene 600 liraya aldık. Bu gün malımı besledim pazara getirdim ama satış yapamıyorum" dedi.

Güven Yılmaz, "Yaklaşık 23 yıldır hayvancılık yapıyorum. İnanın çok zor ve bu pazara getirene kadar, çok mücadele ediyoruz ve şuanki pozisyon ortada ve her şey kötü gittiği gibi satışlar hiç yok diyebiliriz. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve satıcıda satamıyor alıcıda alamıyor ve üstelikte kasap parasının altında veriyoruz. Bu hayvan kendi halinde bugüne gelmiyor çok emeği var ama emeğinin karşılığını maalesef alamıyoruz. Değerinde satmak mümkün değil, emeklilerin maaşları artmadıkça kurban satışı olamaz" diye konuştu.

Kurban almak için gelen Osman Aydın, "Fiyatlar biraz düşmüş, küçükbaş aldık evet pazarlık yaptık pazarlık yapılmadan olur mu? Maalesef emekliyim ve emekli düşkün bir duruma düştü" diye belirtti.

"Emekliyi, köylüyü, çiftçiyi bitirdiler"

Ardanuçlu besici "Pazarda soran bile yok, pazara bakın satıcılardan başka kimse yok ve üreticileri görsünler daha ne diyelim görürler herhalde. Artık memura, emekliye bir şeyler versinler" diye konuştu.

Emekli Servet Gümüş, "Kurban pazarına geldik bir bakalım dedik ama 10 bin lira maaşla kurban alacak bir şekil yok. Emekliyi de bitirdiler, çiftçiyi de bitirdiler, köylüyü de bitirdiler hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Ardanuçlu yemci Fuat Salan, "Besici kurbana odaklanmış ve üstelik peşin parayla ama 10 lira maaş alan vatandaş 15 bin liraya kurban alamaz. Şu anda kurban satan besicilerinin çoğunun bana da borcu var, kurbana yedirebilmek için yem almışlar ve kurbanda ödeyeceklerdi ama ödeyemezlerse ben de dönemeyeceğim ve bende başka bir yere para veremeyeceğim" dedi.