Kurbanlık alacaklara uzmanından uyarı - Son Dakika
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Kurbanlık alacaklara uzmanından uyarı

29.06.2022 00:57
Kurbanlık alacaklara uzmanından uyarı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Hayvanın özellikle uzuvlarının tamlığına ve küpelerine bakılmalı" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Hayvanın özellikle uzuvlarının tamlığına ve küpelerine bakılmalı" dedi.

Kurban olacak hayvanların 2 yaşını doldurmuş olması gerektiğini belirten Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlarımız da aslında daha önce de çiftliklerden olsun, belediyelerin açılacak olan pazar yerlerinden olsun birçoğu hayvanlarını temin ettiler. Büyükbaş hayvanlarda kurbanı alırken hayvanın sağlığından tutun da aşı ile ilgili her şeyi vatandaşlarımızın bilgileri ya veteriner hekimden ya da alacakları kişilerden biliyor olması lazım. Hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bunu da alt çenedeki süt dişlerinin yerine belirgin olarak kazma dişi dediğimiz dişlerden artık kurban vasfı taşıdığını anlarız" dedi.

"Hayvanların uzuvlarının tam olması gerekiyor"

Akgün Ergül, kurbanlık hayvanın uzuvlarında kesik olmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunun haricinde de sağlıkla ilgili durumlarda da kurban bizim dini vecibemiz. Bunu yaparken de hayvanın yaşı, sağlığı gibi tüm kurallara riayet ve dikkat etmemiz gerekir. Hayvanın uzuvlarında özellikle boynuzlarında, kulağında ve ya kuyruğunda herhangi bir eksiklik yani kulağının kesik, boynuzunun kırık olmaması lazım. Sağlığının da yerinde olması lazım. Bunu da anlamanın yolları var. Hayvanın bakışlarının canlı olması, gevişini getiriyor olması lazım. Hayvan yemini yedikten sonra sindirmek için geviş getirir çünkü. Yani sağlıklı bir hayvan sürekli beslenmesini sürdürebilmek için geviş getirir. Bunların haricinde ishal gibi ağzından ve burnundan akıntının olmaması lazım çünkü hayvanlarda da sağlık sıkıntıları olduğu zaman akıntılar olur. Hayvanın dışkısına bakılması gerekiyor. İshal var mı, pis kokulu bir dışkı var mı diye bakılması gerekiyor. Bunlara bakılabilir. Bunun haricinde işin içinden çıkamazlarsa gerek Tarım İl Müdürlüğü olsun gerekse de serbest sahadaki tüm veteriner arkadaşlar olsun yardım alarak tüm bilgilerine ulaşmış olurlar."

"Kulak küpesi hayvanın bilgilerini verir"

Kurbanlıklarda kulak küpesinin bütün bilgilerini verdiğini söyleyen Ergül, "Bir de kesim esnasında ve sonrasında hayvanda herhangi bir durum var mı ve oluşabilecek hastalıklara karşı da yine veteriner hekim arkadaşlarımızdan bilgi alabilirler. Özellikle tüberküloz dediğimiz ve kesim sonrasında oluşabilecek hastalıklarda ki ihbarı mecburi bir hastalıktır. Eğer kulak küpesi varsa ki bu aynı insanlardaki kimlik numarasına benzer. Biz kurban olacak hayvanlarda öncelikle erkek hayvanları ve kulağında küpesi olan hayvanları tercih ediyoruz ki hayvanın nereden geldiği tüm menşei belirli olsun diye. Kesim sonrası da akciğerlerde bilye şeklinde iltihap odakları vardır ki bu vücudun her yerine sirayet etmiş olabilir. Kesim sonrası böyle bir durumla karşılaşırlarsa müdahale etmeden veteriner hekimlere müracaat ederek gerekli tedbirleri almış olurlar. Bu kendi ve diğer insanların sağlıkları açısından da önemli bir durum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurbanlık alacaklara uzmanından uyarı - Son Dakika

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