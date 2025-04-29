Kurbanlık Satışları Düşük, Üretici Umutsuz

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Sakarya Köyü'nde kurbanlık ve damızlık hayvan üreticiliği yapan Tarık Bozkurt, hayvan satışlarının düşüklüğünden dert yanarak, "Kendi kendimize kurbanlık yetiştiriyoruz ama kim alacak, kime satacağız bilmiyoruz. Satamazsam yeniden damızlığa çevirmeyi düşünüyorum ama o zaman da verdiğim emek boşa gidecek" dedi.

Tarık Bozkurt, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Sakarya Köyü'nde kurbanlık ve damızlık hayvan üreticiliği yaptığını ancak artan girdi maliyetlerinin hayvan fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle satışların düşük olmasından yakındı. "Bu sene kurbanda randıman yok" diyen Bozkurt, şunları söyledi:

"Kurbanlık ve damızlık hayvan yetiştiriyorum ancak bu yıl Kurban Bayramı'nda hiçbir randıman yok. Neden derseniz, masraflar çok fazla ama alıcı yok. Kendi adıma konuşuyorum; hayvanlara fiyat vermekten utanıyorum. Çünkü vatandaşın yerine kendimi koyup, 'Ben bu kurbanı alabilir miyim?' diye düşünerek fiyat vermeye çalışıyorum. Ama bu sefer de zarar ediyorum. Hayvanların maliyeti çok yüksek" diye ifade etti.

"Vatandaş kubanlıkalmak istiyor ama gücü yetmiyor"

Artan maliyetlerden dert yanan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bir çuval yem 700 lira. Günde iki çuval yem veriyorum, içeride 13 hayvanım var, diğerleri dışarıda otluyor. Günde sadece yeme 400 lira harcıyorum. İki ayda yaklaşık 105 bin lira masraf ediyorum ve bu hayvanlar 6 aydır içeride besleniyor. Biz bu hayvanları kar etmek için değil, sadece maliyeti kurtarmak için bu fiyatlara satmak istiyoruz. Vatandaş kurbansız kalmasın diye her bütçeye uygun hayvan yetiştiriyoruz. Mesela bazı hayvanlar 120- 130 bin lira civarında, ama 65-70 bin liraya da hayvanımız var. Bir hissesi 20 bin liraya geliyor. Beş hisseli bir büyükbaş kurbanlık almak isterseniz, 120 bin liralık bir ineğe denk geliyor. Ancak bu bile vatandaşa yüksek geliyor çünkü alım gücü yok. Almak istiyor ama gücü yetmiyor.

"Fiyatlar yüksek olunca halkın tepkisiyle karşılaşıyorum"

İşletmemde 50 hayvanlık kapasitede ancak şu anda ancak bu gidişle sonbahara kadar elimdeki hayvanların çoğunu ya zararına ya da değerinin altında satmak zorunda kalacağım. Çünkü artık bu işi sürdüremiyorum. Fiyat yüksek olduğu için halkın tepkisiyle de karşılaşıyoruz, rencide oluyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz."

Bozkurt, bayrama bir ay kaldığını ancak hala müşteri gelmediğini de belirterek, "Kendi kendimize kurbanlık yetiştiriyoruz ama kim alacak, kime satacağız bilmiyoruz. Satamazsam yeniden damızlığa çevirmeyi düşünüyorum ama o zaman da verdiğim emek boşa gidecek" dedi.

Turan Bozkurt, Sakarya, Bereket ve Ovacık köylerinde ise üç üretici kaldıklarını belirtti.