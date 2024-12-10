Kürt Meselesi ve Kayyum Uygulamaları Üzerine Panel Düzenlendi

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Haber: İshak Kara

(VAN) - Yerine kayyum atanan Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük, "Bütün bir mücadele sürecinde öğrendiğimiz bizim açımızdan söz eylemde anlamlıdır. Devlet Bahçeli'nin söylemleri eğer eyleme dökülürse Kürt halkı için bir anlamı olacak" dedi.

Van'da insan hakları kuruluşları tarafından düzenlenen İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında, Van Barosu Konferans Salonu'nda "Herkes İçin İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi. Panele Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, DEM Parti VE DBP Van İl Eşbaşkanları, ilçe belediye eşbaşkanları, Van'daki kurum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Moderatörlüğünü İnsan Hakları Derneği Van Şube Eşbaşkanı Mehmet Salih Coşkun'un yaptığı panele, yerine kayyum atanan Batman Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan panelist olarak katıldı.

Yerine kayyum atanan Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, son gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Sönük, şunları söyledi:

"Söz eylemde anlamlıdır"

"8 yıllık bir kayyum pratiği yaşandı ve bu pratiğin, topluma, kentlere yansıması nasıl oldu bunları tartışmak için geldik. Kayyumlar karşısındaki direniş nasıldır. Bunu biraz tartıştık. Türkiye'de çok ılımlı bir hava yok. Bir yandan bazı söylemler ama pratiğe gelince farklı pratikleşti. Bir yandan barıştan Kürtlerden bahsedip sonrasında Kürtlerin kazanımlarına çökmek, gasp etmek aslında çok da ılımlı bir hava yok. Sadece söylemde var ama pratikte yok. Bütün bir mücadele sürecinde öğrendiğimiz bizim açımızdan söz eylemde anlamlıdır.

Devlet Bahçeli'nin söylemleri eğer eyleme dökülürse Kürt halkı için bir anlamı olacak. Bu yüzden işte bir yandan bir şey söyleyip Kürt halkına yansıması kayyum atanması Kürtler bunu samimiyetsiz olarak da değerlendiriyor. Çıkıp bunu söylüyorsunuz ama bir yandan da bizim irademizi yok sayıyorsunuz. Çünkü Anayasa ile güvence altına alınmış seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesi bir kere yansıması ve anlamı Kürtler açısından şudur biz sizi yurttaş olarak görmüyoruz. Eşit yurttaş olarak görmüyoruz. Sizin seçme ve seçilme hakkınızı fiiliyatta ortadan kaldırıyoruz demek bu yüzden ılımlı bir havadan bahsetmek çok mümkün değildir."

"Ülkenin en aşırı Türk milliyetçisi tarafından Kürt Meselesinde bir çözüm teklifi"

Gergerlioğlu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

"MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrıları Kürt meselesinin tekrar ülkenin gündemine gelmesi bunlar son derece önemlidir. Bu bir zarurettir kaçamazsınız. Kürt meselesini savaşla ezmekle, Srı Lanka metotlarıyla çözemezsiniz. İnsanların hakkını hukuklarını teslim etmek zorundasınız. Kayyum dayatmalarıyla zorbalık yapamazsınız. İster istemez buzdolabına kaldırdığınızı sandığınız, uçurumdan attığınız Kürt meselesi dönüp dolaşıp yine önünüze gelir. ve bu meseleyi çözmek zorundasınız. Hiç umulmayan bir şekildi. Ülkenin en aşırı Türk milliyetçisi tarafından Kürt Meselesinde bir çözüm teklifi varsa tabii ki biz bu konudaki teklife sırtımızı dönmeyiz. Uzatılan ele elimizi uzatırız. ve bir çözüm konusunda gelişme var mı diye kulaklarımızı tüm duyularımızı kabartırız. Çözüm noktasında adımları bekleriz.

Şu anda Suriye'de harita değiştirecek ölçüde büyük bir çatışma mücadele ortamı var. Bir rejim devriliyor. Suriye çeşitli bölümlere ayrılıyor. Burada yine ortaya çıkıyor ki Kürt meselesi sadece Türkiye meselesi değil bir Ortadoğu ve Dünya meselesidir. Çözüm olmadan olmaz, bu konuyu çözmek gerekiyor. Gerek Türkiye'de Suriye'de, Irak ve İran'da bu meselenin en adil, eşitlikçi şekilde çözülmesi gerektiğini görüyoruz. Öbür türlü bu halklara mal oluyor. İnsanlar ölüyor, ülkeler perişan oluyor. Sorunlara adil eşitlikçi çözümler bulduğunuz takdirde insanlar ölmez ve çatışmalar olmaz bunu da net bir şekilde söylüyoruz. Son gelişmeler bize bunu gösterdi ve Kayyım atanan belediye başkanımız ve kayyum atanma tehdidi olan Van Büyükşehir Belediye başkanımızla birlikte bu konuları konuştuk halkımız da büyük bir ilgi gösterdiler Van halkına da teşekkürler."