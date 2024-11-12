Kurtulmuş: Terörün Sıfırlandığı Bir Türkiye Kurmalıyız - Son Dakika
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Yerel

Kurtulmuş: Terörün Sıfırlandığı Bir Türkiye Kurmalıyız

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörle mücadelenin önemini vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

12.11.2024 20:08
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MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye 40 yıldır terör belasıyla uğraşan bir ülkedir. Terörün sıfırlandığı, sınırlarımız içerisinde hiçbir şekilde hüküm sürmediği bir Türkiye'yi kurmak mecburiyetindeyiz. Bunun için en büyük güvencemiz milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur. Bu kadar çok uğraşmalarına, bu kadar çok fitne fesat çıkartmaya çalışmalarına rağmen, Türk'ün Kürt ile, Kürt'ün Türk'le bir problemi yoktur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere bulunduğu Burdur'da STK temsilcileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Tarihi bir sorumluluk ve potansiyel taşıyoruz"

"Hem bölgemizde hem küresel ölçekte yepyeni gelişmelerin önümüzde sürekli birbirini takip ederek devam edeceği bir sürece doğru gidiyoruz. Burada hem bölgesel olarak hem küresel anlamda Türkiye'nin güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka hiçbir şansı yoktur. Bu bölgede gününü gün ederek, vaktini boşa geçirerek, birtakım sağdan soldan esen rüzgarlara kapılarak Türkiye'nin güçlü bir devlet, büyük bir millet olarak var olması mümkün değildir. Anadolu coğrafyası sürekli birtakım türbülansların, mücadelelerin içinde olmuş, çok şükür bugüne kadar Türkiye güçlü bir ülke olarak varlığını sürdürmüştür. Bölgede özellikle bundan sonraki süreçte birtakım gelişmelerin ortaya çıkacağını, bu gelişmelerin artarak devam edeceğini ve hiç şüphesiz bu bölgede olan her bir gelişmenin doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'yi etkileyeceğini, etkilemekte olduğunu biliyoruz. Onun için öncelikle dünyadaki, bölgedeki gelişmelere hazırlıklı olmak, büyük devlet refleksiyle büyük millet refleksiyle bunlara karşı cevaplarımızı hazırlamamız, kendimizi güçlü şekilde tahkim etme mecburiyetimiz vardır. Türkiye burada yeni dünyanın kurulabilmesinde öncülük yapacak ender ülkelerden birisidir. Tarihi bir sorumluluk ve potansiyel taşıyoruz.

"Her şeyden evvel ilk şartımız içeride güçlü olmaktır"

Bunu gerçekleştirmek için her şeyden evvel ilk şartımız içeride güçlü olmaktır. Yani obamızı iyi bir şekilde tanzim etmektir. İçeride birlik ve beraberlik içerisinde, ortak milli hedefler içerisinde müşterek bir şekilde hareket etmeyi başardığımız sürece Türkiye'nin elini bükecek kimse yoktur, önüne çıkacak hiçbir güç yoktur. Bunun için diyoruz ki, bir asır evvel Osmanlı Cihan Devletinin dağılma sürecinde hangi oyunlar oynandıysa bugün de aynı oyunlar oynanmaktadır. Hem bölgesel hem küresel olarak oynanmaktadır. Bir asır evvel kurdurulan terör örgütleriyle Osmanlı Cihan Devleti parçalanma sürecinin içerisine sürüklenmişti. Bugün de aynı şekilde emperyalist güçler yıllardır bölgemizde ve Türkiye'de terör örgütlerine destek veriyorlar. Bu örgütlerin hepsinin silah destekleri, istihbarat destekleri, lojistik destekleri, siyasi destekleri kimler tarafından sağlanıyor. Bu büyük güçler, bu terör örgütlerinin arkasında durmasın inanın birkaç gün içerisinde yıkılır giderler.

"Türk'ün Kürt ile, Kürt'ün Türk'le bir problemi yoktur"

Türkiye 40 yıldır terör belasıyla uğraşan bir ülkedir. Artık Allah'ın izniyle terörün sıfırlandığı, terörün artık sınırlarımız içerisinde hiçbir şekilde hüküm sürmediği bir Türkiye'yi kurmak mecburiyetindeyiz. Bunun için en büyük güvencemiz milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur. Bu kadar çok uğraşmalarına, bu kadar çok fitne fesat çıkartmaya çalışmalarına rağmen, Türk'ün Kürt ile, Kürt'ün Türk'le bir problemi yoktur. Bu memlekette Alevi'yle Sünni arasındaki kadim dostluğu, kardeşliği bozacak hiçbir güç emeline ulaşamamıştır. Siyasi görüşlerimiz, dünya görüşlerimiz, çözümlemelerimiz farklı olabilir. Türkiye'nin geleceğine yönelik tekliflerimiz farklı olabilir. Her birimizin durduğumuz noktada mezheplerimiz, meşreplerimiz, etnik kökenlerimiz farklı olabilir ama hep birlikte Türkiye'yi oluşturuyoruz ve hep birlikte 85 milyon büyük bir milletin fertleri olarak ay yıldızlı bayrağın altında yaşıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kurtulmuş: Terörün Sıfırlandığı Bir Türkiye Kurmalıyız - Son Dakika

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