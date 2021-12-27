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Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika

Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı

27.12.2021 15:33
Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep'in Kurtuluşu'nun yüzüncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep'in Kurtuluşu'nun yüzüncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin ödül töreni yapıldı.

Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı Kutlamaları coşkusunun tüm yaş gruplarına taşıyabilmek için düzenlenen yarışmaların ödül töreni Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti. "100'üncü Yıl Afiş Tasarım Yarışması", "25 Aralık Gaziantep Savunması Temalı Liseler Arası Canlı Performans Resim Yarışması", "Güzel Sanatlar Lisesi 25 Aralık Gaziantep Savunması Temalı Canlı Performans Resim Yarışması", "25 Aralık Gaziantep Savunması Temalı Canlı Performans Şiir Okuma Yarışması", "Afetler ve Etkileri Pastel Boya Resim Yarışması", "İstiklal Marşı'nın İlk İki Kıtasını Yorumlama Yarışması", "Fotoğraflarla Gaziantep'i Anlat Fotoğraf Yarışması", "30 Saniyede Gaziantep'i Anlat Video Yarışması", "40 Hadis Ezber Yarışması", "Mangala Turnuvası", "Badminton, Futbol Turnuvaları", "Oryantring", Foloor Curing" nda dereceye girenler, ödüllerini törene katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'den aldı.

" Hep birlikte çok daha adaletli, mutlu, sağlıklı, barış dolu yeni dünyayı Türkiye merkezli Türkiye modeli ile kuracağız"

Ödül töreninde konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması'nda şehit olan 6 bin 317 şehidi rahmet ve minnetle anarak, "Bu şehir 'Ya İstiklal ya ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ölümüne, biz bu yola kefenimizle çıktık' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın şehridir. Yüz yıl sonra, bugüne şahitlik ediyoruz. Valimize çok teşekkür ediyorum. Projelerin fikir babalığını yaptı, bizleri koordine etti. Üniversitelerimiz, vizyon, bakış, eserler çok önemli. Kalkınma, demokrasi yerelde başlar. Kapsayıcı, katılımcı olacağız. Bu bir takım işi. Ecdadımız bizim için yapacağını yapmış. Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nın her satırı bu şehirde yaşandı. Gazi'nin torunları 'Korkaklar bu şehre zafer anıtı dikemez' dedi. Ecdat, mağaradaki küften barut yaptı, bugün ise sanayi şehri olarak parlıyoruz. Cumartesi günü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bütün dünyaya ve şehirlere, öncü ve lider olarak Gazi şehrin evlatlarını, sanayicisini, işçisini, gencini örnek gösterdi. Bu emanet çok önemli. Emaneti geleceğe taşıyacağız. Yüz yıl sonra siz, yeni bir dünyanın, asrın başlangıcı olacaksınız. Ecdatla nasıl gurur duyuyorsak, yüz yıl sonra bizim evlatlarımız bizimle gurur duyacak. Artık 'Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Şehri Gaziantep' diyoruz. 'Gazi' unvanından başka Antep'in önünde hiçbir şey duramaz. Bu bizim ikinci yüzyılımızda yol haritamız olacak. Hep birlikte çok daha adaletli, mutlu, sağlıklı, barış dolu yeni dünyayı Türkiye Merkezli Türkiye Modeli ile kuracağız" dedi.

"Gençlerimize inanıyor, başarılarının destekçisi olmaya devam ediyoruz"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yarışmaları düzenleyenlere teşekkür ederek, "Bizim Gaziantep'in 'Spor Şehri' olması ile ilgili bir hedefimiz var. Bunu sadece bir slogan olarak düşünmeyin. Geçmiş yıllara baktığımızda tesis sayısı olarak büyük bir başarımız var. Lisanslı sporcularımız, başarılarımız arttı. Siz gençlere inanıyor, başarılarınızın destekçisi olacağız. Ailelerinizle birlikte bütün kamu kurum ve kuruluşlar sizlerin yanında olacak" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, sporcuların ihtiyaç duyduğu altyapı şartlarını karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül'e teşekkür etti. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun Yüzüncü Yılı'nı anlamlı etkinliklerle kutlandığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. - GAZİANTEP

Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı
Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı
Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı - Son Dakika
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