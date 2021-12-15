Kurtuluşun 100. yılında Gaziantep'ten Kütahya'ya toprak ve bayrak - Son Dakika

Vali Ali Çelik, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'ten toprak ve bayrak getiren Gaziantep Atatürk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mustafa Özcan ile öğrencisi Cebrail Kellecioğlu'nu makamında kabul etti.

6 bin 317 şehidin kanıyla sulanmış toprak ile şanlı Türk bayrağını teslim alan Vali Ali Çelik, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı. - KÜTAHYA