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Kurtuluşunun 100'üncü yılında Gaziantep Kahramanları sergide anıldı - Son Dakika

Kurtuluşunun 100'üncü yılında Gaziantep Kahramanları sergide anıldı

24.12.2021 17:29
Kurtuluşunun 100'üncü yılında Gaziantep Kahramanları sergide anıldı

25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan Gaziantep Kurtuluş Kahramanlarına Resimli Mektuplar Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan Gaziantep Kurtuluş Kahramanlarına Resimli Mektuplar Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

GAÜN Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törene; GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Balat, Prof. Dr. Recep Yumrutaş, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Köksal, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş dünyasından temsilciler, Çocuk Destek Merkezi çalışanları, GAÜN akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Düzenlenen törende dereceye girenlere Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve diğer protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi takdim edilerek, tablet hediye edildi. Ayrıca Doç. Dr. Ayhan Özer tarafından da Gaziantep Savunmasında sağlık hizmeti veren Doktor Mecit Barlas'ı konu edindiği çalışma katılımcılara hediye edildi.

"Varlığımızı kahramanlarımıza borçluyuz"

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep modern bir şehir olarak Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olmasını tarihteki kahramanlarımıza borçlu olduğumuzu vurguladı. Prof. Dr. Özaydın konuşmasında, "Gaziantep'in 100 yıl önce verilen mücadelesi başarıyla sonuçlanmasaydı; başta Şahinbey, Şehit Kamil, Kara Yılan, Kılıç Ali ve daha ismini sayamayacağımız kahramanlarımız olmasaydı bugün Gaziantep olmazdı. Varlığımızı onlara borçluyuz. Bu kahraman milletin o günün çocukları bugünün kahramanları işi bize devretti. Biz de 100 yıl sonra gelecekteki genç nesillere Gaziantep'i teslim edeceğiz. Gaziantep Kurtuluş Kahramanlarına Resimli Mektuplar Sergisi de bu anlamda çok önemli" dedi.

"Gaziantep çok önemli bir şehir"

Çalışmaları gerçekleştiren, katkı sağlayan herkese teşekkür eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Köksal, "Gaziantep çok önemli bir şehir, bağımsız bir Türkiye kurulma sürecinin liderlerinden. Çok yakınımızda bir ülke parçalandı, bir iç savaşa tanıklık ettik. Gelecek savaşlara karşı, Gaziantep'in ana mihenk taşlarından biri olarak bağımsız Türkiye çizgisini sürdürmesinde destek olacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

"Bu çalışmalar birer sanat eseri"

Sergide, Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle bir buçuk aydır düzenlenen 8 çalıştayın sonuçlarının sergileneceğini ifade eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özer, "Bu çalıştaylarda üniversitemizin çalışanları ve öğrenci toplulukları, Güzel Sanatlar Lisesi, Sevgi Evlerinden gelen çocuklar ve çeşitli gruplarla çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar birer sanat eseri olmanın yanında Gaziantep'in kurtuluşuna kanıyla, canıyla emek vermiş ve bir anlamda Türkiye'nin kurtuluşunun kapısını açmış şehitlerimiz ve gazilerimizin anılmasıyla ilgiliydi. Bu çalışmaları onlara yazılmış bir mektup, birer hatıra olarak düşünmemiz gerekiyor. Sergi sürecinde bize destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Geçmişimizi anmak çok kıymetli"

"Tarih geçmişe dönük anlaşılır, geleceğe dönük yaşanır" diyen Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı ve Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Habib Özkan da, geçmişimizi bilmenin, anmanın çok kıymetli olduğuna değindi. Prof. Dr. Özkan, "Bu toprakları bize bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Dinimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin gereğini yapmalıyız. Çalışmalı, üretmeli birbirimizle kardeş olmalıyız" diyerek, serginin dijital ortama aktarılarak, gelecek nesillere aktarılmasını çok kıymetli bulduğunu söyledi.

"Antep harbi bir bağımsızlık savaşıdır"

Gaziantep savunmasında çok sayıda şehit ve gazi olduğunu kaydeden Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak ise, "Antep Harbi bir bağımsızlık savaşıdır ama Antep Harbi bir halk harekatıdır. Halkın birleşmesiyle bu direniş sürdürülmüştür. Bu kentte 6 bin 317 şehitten bahsedilir ama şehit sayısı 10 binin üzerindedir. Antep Harbi Sakarya ve Dumlupınar Savaşlarının müjdecisi, öncüsü olmuştur" diye konuştu.

Yoğun bir katılımla açılışı gerçekleşen Gaziantep Kurtuluş Kahramanlarına Resimli Mektuplar Sergisi, 24 Aralık 2021 - 24 Ocak 2022 tarihlerinde GAÜN Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gezilebilecek. - GAZİANTEP

Kurtuluşunun 100'üncü yılında Gaziantep Kahramanları sergide anıldı
Kurtuluşunun 100'üncü yılında Gaziantep Kahramanları sergide anıldı

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Güzel Sanatlar Fakültesi, Gaziantep, Türkiye, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurtuluşunun 100'üncü yılında Gaziantep Kahramanları sergide anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtuluşunun 100'üncü yılında Gaziantep Kahramanları sergide anıldı - Son Dakika
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