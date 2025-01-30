Kuru Temizlemeci, 20 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuru Temizlemeci, 20 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti

Kuru Temizlemeci, 20 Bin TL\'yi Sahibine Teslim Etti

Hatay'da Mehmet Yiğit, yıkadığı ceketten çıkan 20 bin TL'yi sahibine teslim ederek takdir topladı.

30.01.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, müşterisi tarafından getirilen ceketi makinede yıkadığı esnada, makine içerisine paraların yayıldığını fark etti. Ceketten çıkan 20 bin TL'yi kurutan ve sahibini arayarak iletişime geçen Yiğit, yaptığı davranışla takdir topladı.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kuru temizleme işi yapan Mehmet Yiğit, yıllardır esnaflık yaparak geçimini sağlıyor. Müşterisi tarafından gelen takım elbiseyi makinede yıkayan Yiğit, makinenin içerisinde para olduğunu fark etti. Durum üzerine makineyi durduran ve parayı çıkaran Yiğit, 20 bin TL'yi paraları kurutarak sahibini aradı. Parayı sahibine teslim eden Yiğit, yaptığı davranışla takdir topladı.

"Haram parayı almam, çünkü bizim olmayan para bizim değildir"

Çamaşır makinesinde yıkanan ceketin cebinde 20 bin TL bulan kuru temizlemeci Mehmet Yiğit, "Ben yıllardır kuru temizlemeci işi yapıyorum. Ceketi makineye attım. Makineden çıkardıktan sonra bir deste parayı ceketin cebinde gördüm. Ceketin cebinde 20 bin TL vardı. Parayı çıkardıktan sonra kurutmaya çalıştım. Paranın sahibini birkaç kez aradım ama toplantıda olduğu için açamadı. Durumu izah ettiğimde teşekkür etti ve Allah razı olsun diyerek gelip teslim alacağını söyledi. Haram parayı almam. Çünkü bizim olmayan para bizim değildir. Alın teri ile kazanılan para daha iyidir. O paraya ben dokunamam. Paranın sahibi Allah razı olsun diyerek memnuniyetle karşılaştı. O müşteri bana güven sağladı ve artık o müşteriyi kaybedemem. Esnaflık budur. Bizim olmayan paraya ben dokunamam. Bu tür olaylar başıma çok geldi. Bazen altın, para, bilezik ve küpe buluyoruz. Bu tür durumlarla bayağı karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, hatay, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuru Temizlemeci, 20 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:07:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kuru Temizlemeci, 20 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.