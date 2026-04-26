Kuruçeşme Merkez Cami şekilleniyor

İzmit'te yapımı sürdürülen Kuruçeşme Merkez Cami projesinde, üst yapı ve teknik imalatlar eş zamanlı olarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruçeşme bölgesine kazandırılacak ibadet alanı için yürütülen çalışmalarda önemli bir eşik daha geride bırakıldı. Yoğun tempoda ilerleyen projede, minare önünde bulunan küçük kubbelerin yan kalıp imalatları sürerken, yarım kubbe taşıyıcı kemer kirişinin kalıp ve demir imalatlarına yönelik işlemler gerçekleştiriliyor.

Küçük kubbelerin beton döküm işlemini tamamlayarak yapının ana gövde imalatlarına odaklanan ekipler, aynı zamanda minarelerdeki betonarme çalışmalarına da başladı. Yapının teknik altyapısı kapsamında bodrum katındaki sıhhi tesisat çalışmaları tamamlanırken, mermer kaplama aşaması için malzeme temin sürecine geçildi. Önümüzdeki günlerde mermer kaplama uygulamalarının başlamasıyla caminin mimari estetiği de belirginleşecek.

Toplam 2 bin 75 metrekare inşaat alanı üzerinde yükselen Kuruçeşme Merkez Cami'de, 871 metrekarelik taban oturumu bulunacak. Yapının bodrum katında 165 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, Kur'an kursu, abdesthaneler ve görevli odaları yer alacak.

Caminin ana ibadet alanını oluşturan harim katı 492, mahfil katı ise 153 kişilik kapasiteyle hizmet verecek. Giriş revakları, müezzin mahfili ve avlusunda bulunan 14 metrekarelik şadırvanıyla dikkat çeken camide, toplam 1091 kişi aynı anda ibadet edebilecek. - KOCAELİ