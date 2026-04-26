Kuruçeşme Merkez Cami şekilleniyor
26.04.2026 09:37  Güncelleme: 09:38
İzmit'te yapımı sürdürülen Kuruçeşme Merkez Cami projesinde, üst yapı ve teknik imalatlar eş zamanlı olarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruçeşme bölgesine kazandırılacak ibadet alanı için yürütülen çalışmalarda önemli bir eşik daha geride bırakıldı. Yoğun tempoda ilerleyen projede, minare önünde bulunan küçük kubbelerin yan kalıp imalatları sürerken, yarım kubbe taşıyıcı kemer kirişinin kalıp ve demir imalatlarına yönelik işlemler gerçekleştiriliyor.

Küçük kubbelerin beton döküm işlemini tamamlayarak yapının ana gövde imalatlarına odaklanan ekipler, aynı zamanda minarelerdeki betonarme çalışmalarına da başladı. Yapının teknik altyapısı kapsamında bodrum katındaki sıhhi tesisat çalışmaları tamamlanırken, mermer kaplama aşaması için malzeme temin sürecine geçildi. Önümüzdeki günlerde mermer kaplama uygulamalarının başlamasıyla caminin mimari estetiği de belirginleşecek.

Toplam 2 bin 75 metrekare inşaat alanı üzerinde yükselen Kuruçeşme Merkez Cami'de, 871 metrekarelik taban oturumu bulunacak. Yapının bodrum katında 165 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, Kur'an kursu, abdesthaneler ve görevli odaları yer alacak.

Caminin ana ibadet alanını oluşturan harim katı 492, mahfil katı ise 153 kişilik kapasiteyle hizmet verecek. Giriş revakları, müezzin mahfili ve avlusunda bulunan 14 metrekarelik şadırvanıyla dikkat çeken camide, toplam 1091 kişi aynı anda ibadet edebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek
Gaziantep’ten sonra ikinci ’mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı
Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı
ABD’li milyoner avcı fillerin altında can verdi ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı

08:59
“Midemi aldırdım“ deyince yanlış anlaşıldı İşte Bergüzar Korel’in 20 kilo verdiği sırrı
"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı
08:30
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
08:12
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
08:04
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
07:41
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
07:21
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
Advertisement
