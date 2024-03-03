Kuşadası Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı'daki Zeus Piknik alanında gençler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Günel, gençler ve aileleriyle piknik etkinliğinde buluştu.

03.03.2024 21:31  Güncelleme: 21:37
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı'daki Zeus Piknik alanında gençler ve aileleriyle bir araya geldi.

Başkan Günel, gençler ve aileleriyle piknik etkinliğinde buluştu. Etkinliğe CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek,  Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Gençlik Kolları Başkanı Eren Erdem, meclis üyesi adayları, partililer ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

Etkinlikte söz alan Başkan Günel, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman koltuk derdinin olduğu bir parti olmamıştır. Önümüzde yerel seçimler var. Biz genç ve dinamik kadromuzla seçime hazırız. Sizlerden 3 tane oy istiyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'm Sayın Özlem Çerçioğlu'na, şahsıma ve meclis üyesi arkadaşlarıma. 31 Mart'ta Kuşadası'na sizlerin desteğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz."

Başta genç seçmenler olmak üzere her yaştan Kuşadalının ilgi gösterdiği etkinlikte, yerel müzisyenler sahne aldı.

Kaynak: ANKA

Ömer Günel, Güzelçamlı, Kuşadası, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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