Kuşadası Belediye Başkanı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi tarafından18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

İstanköy Balıkçısı'nda verilen yemeğe Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Başkan Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve Seyfi Seyhan Suvari, ilçede görev yapan idari ve mülki amirler ile şehit aileleri, yakınları ve gaziler katıldı.

Yemek programında konuşan Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit aileleri bizim baş tacımızdır. Şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı vatan toprakları üzerinde yaşamanın bilinciyle onların hatıralarına saygı duyuyoruz" dedi.