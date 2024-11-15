Kuşadası Belediye Başkanı, Trafik Kazasında Maddi Zarar Gören İşletmeyi Ziyaret Etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında, maddi hasarın oluştuğu işletme sahibine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kuşadası'nda 11 Kasım Pazartesi günü, geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Hacıfeyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kaliteci Fırınının kafeterya bölümüne girdi. Üç kişinin yaralandığı talihsiz kazada, 85 yaşındaki Fikriye Becerikli de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kaza nedeniyle maddi hasarın meydana geldiği işletmeyi ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'nin de yer aldığı ziyarette, işletme sahibi Ali Yalçın'la görüşen Başkan Ömer Günel, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuşadası'nda bu tür üzücü kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle kazada kaybettiğimiz hemşehrimiz Fikriye Becerikli'ye Allah'tan bir kez daha rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılar da umarım bir an önce sağlıklarına kavuşurlar " diye konuştu. - AYDIN