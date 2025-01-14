Kuşadası Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Desteği

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi 6-14 yaş aralığındaki çocuklara beslenme çantası desteğini sürdürüyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca dağıtımı devam edecek paketlerde, çocukların ara öğün ihtiyacını karşılayacak gıda ürünleri yer alıyor.

Kuşadası Belediyesi, beslenme çantası desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, içerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantalarını her hafta düzenli olarak belirlenen dağıtım noktalarında velilere ulaştırıyor.

Gelişme çağındaki çocukların dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından hayata geçirilen beslenme çantası desteğinden yararlanmak isteyen aileler, Güvercin Masa hattını arayabilir.