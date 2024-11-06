Kuşadası Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Akşam Yemeği Hizmeti

Yerel

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeği hizmetini sürdürüyor. Öğrencilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek için hayata geçirilen uygulama, 2024-2025 akademik yılı boyunca da devam edecek.

Kuşadası Belediyesi'nin ilçedeki üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği ücretsiz akşam yemeği hizmeti, yeni ders yılıyla birlikte ARYA A.Ş'nin Gazibeğendi Tesisleri'nde yeniden başladı. Üçüncü senesine giren ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanan uygulama kapsamında her gün 4 çeşit yemek servis ediliyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrenci kartını gösteren üniversiteliler, yüzleri güldüren hizmetten hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında faydalanabiliyor. Yemekten sonra öğrencilere çay ikramında da bulunuluyor.

"Anne eli değmiş gibi"

Uygulamadan yararlanan öğrenciler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getiriyor:

-Semanur Omput: " Türkiye'deki ekonomik şartlar biz öğrencilerin bütçesini olumsuz yönde etkiledi. Başkanımız Ömer Günel, bizlere gerçekten çok önemli bir destek veriyor. Yemeklerin hepsi sanki anne eli değmiş gibi çok lezzetli. Başkanımıza her zaman öğrencilerin yanında olduğu için teşekkür ederim."

-Melih Tatar: "Ekonomik şartlar öğrencileri gerçekten çok zorluyor. Buradaki ücretsiz verilen akşam yemeği bütçemize katkı yapıyor. Gazibeğendi Tesisleri'nin konum olarak okulumuza ve kent merkezine yakın olması da bizler için çok önemli bir avantaj oluşturuyor."