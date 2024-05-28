Kuşadası Belediyesi Plajları Halka Geri Veriyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Plajları Halka Geri Veriyor

Kuşadası Belediyesi Plajları Halka Geri Veriyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe Kaymakamlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile imzalanan protokolle plajların 10 yıllığına Belediye'ye devredildiğini duyurdu. Şemsiye ve şezlongların ücretsiz olacağını belirten Günel, plajların bakım, temizlik ve düzenlemesini bir kamu hizmeti olarak gördüklerini söyledi.

28.05.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe Kaymakamlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile imzalanan, 20 Mayıs 2024 tarihli protokolle 10 yıllığına Belediye'ye devredilen plajlarla ilgili, "Kuşadası plajları halkındır. Halka ait olanı, halka geri veriyoruz" dedi.

Başkan Ömer Günel, ilçedeki 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakım, temizlik ve işletmesinin Kuşadası Belediyesi'ne devredilmesinin ardından şemsiye ve şezlongların da ücretsiz olacağını duyurdu. Günel, şöyle konuştu:

"İzmir İdare Mahkemesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Valiliği arasında imzalanan sözleşmenin iptal etmesi sonrası kentimizin plajlarının bakım ve işletmesi ile ilgili yaşanan sorun, kaymakamlığımız ile belediyemiz arasında yapılan yeni protokolle son buldu. Protokolle 20 Mayıs 2024 tarihi itibariyle kentimizin plajları, 10 yıllığına belediyemize devredildi. Eski protokolün iptalinden bugüne kadar geçen süre içerisinde de Kuşadası Belediyesi olarak kentimize, hemşehrilerimize ve konuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak, plajlarımızın bakım ve temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyorduk. Plajlarımızın bakım, temizlik ve düzenlemesini yapmayı bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. Plajları bir gelir kapısı olarak değerlendirmiyoruz. Yeni protokol ile çalışmalarımıza daha da hız verdik. Tertemiz plajlarımızın sezon boyunca tam kapasite ile hizmet verebilmesi için gerekli planlamaları tamamladık. Tatil planı yapmakta olan herkesi bu yaz Kuşadası'nın halka açık pırıl pırıl plajlarında denizin, güneşin ve kumun tadını çıkarmaya davet ediyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak talep, ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılamak üzere yanınızda olmayı, özen ve titizlik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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