Kuşadası Belediyesi, Trafik Kazası Geçiren Çalışanın Kızına Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

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Kuşadası Belediyesi ekibi, 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında kalça kemiği kırıldığı için yürüme zorluğu çeken Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Bayram Ali Koç'un kızı Nefize Kaya'yı evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Günlük hayatının artık daha kolay olacağını belirten Kaya, "Başkanı'mız Ömer Günel'e gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kuşadası'na bağlı Türkmen Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki 1 çocuk annesi Nefize Kaya, 2021 yılında annesiyle birlikte seyahat amaçlı İstanbul'a gitti. Bir süre İstanbul'da kalan Kaya'nın, Kuşadası'na dönmek için bindiği yolcu otobüsü, Manisa'nın Soma ilçesi yakınlarına geldiği sırada kaza yaptı. Kazada annesini kaybeden Nefize Kaya'nın kalça kemiğinde kırıklar oluştu. Hastaneden taburcu edildikten sonra zorlu bir tedavi sürecine başlayan Kaya, kalça kemiğinin iyileşmesi için 3 yılda doktorlar tarafından 15 kez ameliyat edildi ancak istenilen sonuç alınamadı.

Kalça kemiğinde erime meydana geldiği için yürüme zorluğu çekmeye başlayan Nefize Kaya'ya, Kuşadası Belediyesi yardım eli uzattı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nefize Kaya'yı evinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan baba Bayram Ali Koç'un da bulunduğu ziyarette akülü aracına kavuşan Kaya, Başkan Günel'i telefonla arayarak, "Günlük hayatım artık daha kolay olacak. Gösterdiğiniz hassasiyet nedeniyle size teşekkür ediyorum" dedi.