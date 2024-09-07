Kuşadası İnternational Dog Show'da Köpekler Göz Kamaştırdı

Yerel

Yarışmaya katılan köpekler dikkat çekti

Duruşları, yürüyüşleri ve süsleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktılar

AYDIN - Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından düzenlenen 'Kuşadası İnternational Dog Show' kentte başladı. Üç gün boyunca sürecek olan yarışmanın ilk gününde duruşları, yürüyüşleri ve süsleriyle dikkat çeken köpekler ilgi odağı oldu.

Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından kentte bu yıl ilk kez düzenlenen 'Kuşadası İnternational Dog Show' yarışmasında renkli görüntüler yaşandı. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İspanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan sahipleriyle birlikte toplam 217 köpek katıldı. Köpeklerin sahipleri, yarışma öncesi masalara kayıtlarını yaptırırken büyük heyecan yaşadı. Cins köpeklerin yarışma pistine çıkmadan önce sahipleri tarafından tüylerinin özenle taranması, fön çekilmesi ve süslenmesi dikkatlerden kaçmadı. Çocuklar ise köpekleri sevebimek için birbirleriyle yarıştı.

Yarışma alanı dışında yürüyüş ve duruş çalışan köpekler, ırklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarışarak hakemler tarafından 3 gün boyunca, Kinoloji Federasyonu'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacak. Yerli ırkların yanında 'Terrier', 'Alman Spitz', 'Malta köpeği', 'Chihuahua' gibi türlerin de hünerlerini sergilediği yarışma, pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

Yaklaşık 10 yıldır 'poodle' cinsi köpek yetiştirdiğini belirten Mariana Petrovska, "Kuşadası'nda harika bir yarışma ortamı var. Ben ve köpeğim podi ile amacımız buradan kupa ile dönmek olacak" dedi.

Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Turgay Demir ise, "Buradaki yarışmada köpekleri kayıt altına almış oluyoruz. Onun haricinde yerli ırklarımızla alakalı çalışmalarımız var. Örneğin Trabzon bölgesine ait 'zerdeva' ırkı köpeği, dernek olarak bomba, narkotik ve arama kurtarma köpeği olarak yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kuşadası'ndaki etkinliğe katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ozan Belkıs da "Ringler içinde uzman hakemlerimiz, köpekleri cinslerine ve yaşlarına göre ayırıp puanlıyor. Irklarında ilk sırayı alanlar finale yükseliyor. Final sonunda da kazanan belli oluyor. Yarışma sonunda kupa ödüllerimiz var. Aslında önceliğimiz yerli ırklarımız. Mesela bizim kültürel değerimiz olan Kangal'ın şuan bizim tarafımızdan standartı yazıldı. Kangal köpeğinde ırk karmaşasına son verdik" diye konuştu.