Kuşadası, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Kuşadası, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Kuşadası Belediyesi, Almanya'daki ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılarak kenti tanıtma çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ömer Günel, yurt dışındaki konumu güçlendirmek için acente temsilcileriyle bire bir görüşmeler yaptı.

05.03.2025 21:26  Güncelleme: 21:30
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Kuşadası ITB Berlin Turizm Fuarı'nda yerini aldı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, kenti tanıtma çalışmaları kapsamında, Almanya'da düzenlenen 'ITB Berlin Turizm Fuarı'na' katıldı. Dünya turizm pazarının en önemli destinasyonları ve firmalarının yer aldığı fuarı ziyaret ederek acente temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nın yurt dışındaki konumunu daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını açan 'ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Kuşadası da yerini aldı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda, Kuşadası standı yoğun ilgi gördü. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na ait stant alanında, Kuşadası Belediyesi'nin de katkılarıyla ziyaretçilere kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama imknlarının tanıtımı yapıldı. Başkan Ömer Günel de dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan ITB Berlin Turizm Fuarı'nı ziyaret ederek kente daha fazla turist çekebilmek için acente temsilcileriyle bire bir görüşmeler yaptı. Başkan Ömer Günel'in ziyaretinde CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Belediye Meclis Üyeleri Fahrettin Çiçek ile Eda Yurtcan da yer aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm bölgelerinin tanıtımı açısından fuarların büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Dünya turizm ve seyahat sektörünün en önemli fuarlarından biri olan ITB Berlin 2025 Fuarı'ndayız. CHP Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan ile birlikte farklı ülkelerin sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirerek Kuşadası'nın yurt dışındaki konumunu daha da güçlendirmeye yönelik değerlendirmeler ve çalışmalar yaptık. Turizmin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da esnafımızın ve işletmecilerimizin yüzünü güldüreceğini düşünüyoruz. Turist sayılarında yeni rekorlar kırılmasını temenni ediyor, şimdiden güzel bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika

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