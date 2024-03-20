Kuşadası\'nda 15 yeni proje için açılış ve temel atma töreni düzenlendi

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Kuşadası'nda 15 yeni projenin açılış ve temel atma töreni yapıldı

AYDIN - Kuşadası'nda Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kente kazandırılan 15 yeni proje için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ömer Günel "5 yıllık görev süremi Kuşadası'na yeni projeler kazandırarak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm projelerimiz kentimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi Belediye Hizmet Kompleksi önünde gerçekleşen törene Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Törene CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz katıldı.

Törenle, Ege Denizi'nde 30 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılan eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda yapılacak olan Kuşadası'nın ilk kent meydanı Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile toprak saha olarak bilinen alanda inşa edilecek olan Kuşadası Yaşam Kültür ve Spor Merkezi'nin de temelleri atıldı. Tören kapsamında yapımları kısa süre içerisinde tamamlanacak olan Kreş, Çocuk Evi ve Kadın Dayanışma Merkezi, Nazik Bekmezci Otizm ve Eğitim Merkezi ile Kampinova projelerinin ve yapımları tamamlanan Adalızade Mezarlığı ile Osmanlı Mezar Taşı Açık Hava Müzesi ile toplam 32 bin 670 metrekarelik 9 yeni park alanı ise kullanıma açıldı.

Tezcan: 'Siz mazbatayı çoktan vermişsiniz'

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise Başkan Ömer Günel'in 5 yılda Kuşadası'na çok iyi hizmet dönemi geçirdiğini söyledi. Başkan Ömer Günel'in görevde olduğu dönemde Kuşadası'nda çok önemli projeleri yaşama geçirdiğini belirten Bülent Tezcan, "Kuşadası'nın marka değerini yükseltmek için yaptığı tüm çalışmalardan dolayı Başkanımız Ömer Günel'i tebrik ediyorum. Geçirdiği 5 yılın sonunda gönül rahatlığıyla söylüyorum ki Ömer Günel'in hizmet karnesi pekiyi. Bir sonraki dönem de Kuşadası'na en iyi hizmetleri getireceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Buradaki coşkulu kalabalıktan da anlıyorum ki siz Kuşadalılar da bu hizmetleri görüp, başkan Ömer Günel'e mazbatayı çoktan vermişsiniz " dedi.

Günel: 'Biz önümüze konan her türlü engele rağmen hizmet ürettik'

Toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "5 yıl önce seçimi kazanıp koltuğa oturduğumda bildiğimden daha kötü yönetilmiş bir belediye buldum. İlk günden itibaren kolları sıvadık. Bir günü bile boş geçirmedik. 2 yıllık pandemiye, ekonomik krizlere rağmen durmadık çalıştık, sizler için hizmet ürettik. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz projelerimiz yarın yapacak olduğumuz projelerin teminatıdır. Bizi iftiralarla algı operasyonlarıyla kirli siyasetle durdurmayacaklar. Ben gücümü hemşehrilerimden alıyorum. Önümüzdeki 5 yıl sizlerden alacağımız yetkiki yine sizlere hizmet olarak sunacağız. Bugün temelini attığımız kent meydanındaki işyerlerinin ve toprak sahada yapılacak sosyal tesislerin mülkü Kuşadası Belediyesi'nindir yani Kuşadası halkınındır. Bu konuda art niyetli ortaya atılan hiç bir spekülasyona inanmayın. Kuşadası'nın kaynakları yine Kuşadası'nın kalacaktır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın" diye konuştu.