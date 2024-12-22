Kuşadası\'nda Bakım Evi Personeline Trafik Eğitimi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel bir bakımevinin personellerine yönelik jandarma tarafından trafik eğitimi verildi.

Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan bir Özel Bakım Merkezi'nde çalışan personellere Trafik Jandarması tarafından eğitim verildi. Verilen eğitimde uyulması gereken genel trafik kuralları, motosiklet kullanımı ile ilgili kask takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması ve hız kuralları, yayaların uyması gereken kurallar, araç kullanırken cep telefonu kullanılmasının sonuçları konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AYDIN