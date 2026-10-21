Kuşadası'nda cama çarpıp strese giren atmaca ile yakalanan sansar doğaya salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuşadası'nda cama çarpıp strese giren atmaca ile yakalanan sansar doğaya salındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda balkon camına çarpıp strese giren atmaca ile bir sitenin bahçesinde kapan kafesle yakalanan sansar, EKODOSD'deki bakımın ardından doğaya salındı. Atmaca Değirmendere mevkiine, sansar ise yerleşim alanlarından uzaktaki uygun bir ortama bırakıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balkon camına çarpıp, zemine düşen atmaca ile bir sitenin bahçesine girdiği için kapan kafesle yakalanan sansar, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nde (EKODOSD) yapılan bakımlarının ardından doğaya salındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nı çevreleyen yeşil kuşakta yaşayan atmacalar ve diğer yaban hayvanları; çevre kirliliği, tarım ilaçları, yaşam alanlarının kaybı ve parçalanması gibi pek çok tehditle karşı karşıya kalıyor" dedi.

Kuşadası'nın Ege Mahallesi'nde yaşayan Oya Açıkalın, önceki sabah, evinin balkonunda yerde hareketsiz halde yatan bir kuş olduğunu fark etti. Açıkalın, kuşu başka hayvanların zarar vermemesi için bir kafese koyduktan sonra, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye teslim etti. Yapılan kontrolde atmaca olduğu belirlenen kuşun vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı. Kanatları da sağlam olan kuşun cama çarpmanın etkisiyle strese girdiği belirlendi. Bir gün boyunca bakıma alınıp beslenen kuş, dün Değirmendere mevkiinde doğaya salındı. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine giren sansar da bölge sakinleri tarafından kapan kafesle yakalandıktan sonra EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye teslim edildi. Sürücü, sansarı da bugün yerleşim alanlarından uzaktaki uygun bir ortamda doğal alana bıraktı.

'YEŞİL KUŞAK VE KIRSAL ALANLAR YAPILAŞMA BASKISI ALTINDA'

Son yıllarda Kuşadası'nı çevreleyen yeşil kuşağın ve kırsal alanların yapılaşma baskısı altında kaldığına dikkati çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Ormanlar, makilikler, zeytinlikler ve doğal vadiler yalnızca boş araziler değildir. Bunlar, sayısız canlının yaşam alanı; ekolojik bağlantıların, biyolojik çeşitliliğin ve doğal dengenin temel unsurlarıdır. Kuşadası'nı çevreleyen yeşil kuşakta yaşayan atmacalar ve diğer yaban hayvanları; çevre kirliliği, tarım ilaçları, yaşam alanlarının kaybı ve parçalanması gibi pek çok tehditle karşı karşıya kalıyor. Artık Kuşadası'nın merkez mahallelerinde bile yaban hayvanlarıyla karşılaşmak sıradanlaşmaya başladı. Başta yaban domuzları olmak üzere tilki, sansar, porsuk, oklu kirpi, kirpi, sincap, tosbağa ve çeşitli sürüngenler kent yaşamının içinde görülüyor. Bu durumu yalnızca yaban hayvanlarının sayısındaki artışla açıklamak mümkün değil. Doğal yaşam alanlarının daralması, yapılaşmanın kırsal alanlara doğru yayılması, habitatların parçalanması ve insanların yerleşimleriyle doğal alanların giderek iç içe geçmesi, bu karşılaşmaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA
Hayvan HaklarıKuşadasıGüncelÇevreYaşamYerelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
2,1 milyar dolar borcu varDünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu 2,1 milyar dolar borcu var!Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
18:44
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
18:33
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11’de: Galatasaray kadrosu belli
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli
18:31
Oyuncu Berfin Ant’tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
Oyuncu Berfin Ant'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
18:04
Cristiano Ronaldo’dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro’luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
Cristiano Ronaldo'dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro'luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 19:27:30. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda cama çarpıp strese giren atmaca ile yakalanan sansar doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei