Kuşadası'nda cama çarpıp strese giren atmaca ile yakalanan sansar doğaya salındı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balkon camına çarpıp, zemine düşen atmaca ile bir sitenin bahçesine girdiği için kapan kafesle yakalanan sansar, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nde (EKODOSD) yapılan bakımlarının ardından doğaya salındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nı çevreleyen yeşil kuşakta yaşayan atmacalar ve diğer yaban hayvanları; çevre kirliliği, tarım ilaçları, yaşam alanlarının kaybı ve parçalanması gibi pek çok tehditle karşı karşıya kalıyor" dedi.

Kuşadası'nın Ege Mahallesi'nde yaşayan Oya Açıkalın, önceki sabah, evinin balkonunda yerde hareketsiz halde yatan bir kuş olduğunu fark etti. Açıkalın, kuşu başka hayvanların zarar vermemesi için bir kafese koyduktan sonra, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye teslim etti. Yapılan kontrolde atmaca olduğu belirlenen kuşun vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı. Kanatları da sağlam olan kuşun cama çarpmanın etkisiyle strese girdiği belirlendi. Bir gün boyunca bakıma alınıp beslenen kuş, dün Değirmendere mevkiinde doğaya salındı. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine giren sansar da bölge sakinleri tarafından kapan kafesle yakalandıktan sonra EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye teslim edildi. Sürücü, sansarı da bugün yerleşim alanlarından uzaktaki uygun bir ortamda doğal alana bıraktı.

'YEŞİL KUŞAK VE KIRSAL ALANLAR YAPILAŞMA BASKISI ALTINDA'

Son yıllarda Kuşadası'nı çevreleyen yeşil kuşağın ve kırsal alanların yapılaşma baskısı altında kaldığına dikkati çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Ormanlar, makilikler, zeytinlikler ve doğal vadiler yalnızca boş araziler değildir. Bunlar, sayısız canlının yaşam alanı; ekolojik bağlantıların, biyolojik çeşitliliğin ve doğal dengenin temel unsurlarıdır. Kuşadası'nı çevreleyen yeşil kuşakta yaşayan atmacalar ve diğer yaban hayvanları; çevre kirliliği, tarım ilaçları, yaşam alanlarının kaybı ve parçalanması gibi pek çok tehditle karşı karşıya kalıyor. Artık Kuşadası'nın merkez mahallelerinde bile yaban hayvanlarıyla karşılaşmak sıradanlaşmaya başladı. Başta yaban domuzları olmak üzere tilki, sansar, porsuk, oklu kirpi, kirpi, sincap, tosbağa ve çeşitli sürüngenler kent yaşamının içinde görülüyor. Bu durumu yalnızca yaban hayvanlarının sayısındaki artışla açıklamak mümkün değil. Doğal yaşam alanlarının daralması, yapılaşmanın kırsal alanlara doğru yayılması, habitatların parçalanması ve insanların yerleşimleriyle doğal alanların giderek iç içe geçmesi, bu karşılaşmaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),