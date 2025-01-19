Kuşadası'nda Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Karadeniz Günleri Hamsi Festivali, büyük ilgi gördü. İki ton hamsinin ücretsiz dağıtıldığı festivalde uzun kuyruklar oluştu. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte katılımcılar horon tepti, lezzetleri tatma fırsatı buldu.

19.01.2025 19:21  Güncelleme: 19:32
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- Kuşadası'nda Karadeniz rüzgarı esti

Hamsi festivalinde metrelerce kuyruk oluştu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Karadeniz Günleri Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İki ton ekmek arası hamsinin ücretsiz olarak dağıtıldığı festivalde mangalların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Karadenizli şarkıcıların da sahne aldığı etkinlikte Kuşadalılar horon tepip, doyasıya eğlendi.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde 'Kuşadası Karadeniz Günleri 2'nci Hamsi Festivali' düzenlendi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen ve 3 gün süren etkinlikte, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yörelerine ait lezzetler, açılan stantlarda beğeniye sunuldu. Yoğun ilgi gören festivalde, Karadenizli birçok şarkıcı sahne aldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde, Kuşadalılar çalınan kemençe ve tulumlar eşliğinde horon tepip, eğlendi.

Festivalin son gününde ise kurulan mangallarda ve tavalarda mısır unuyla 2 ton hamsi pişirilip, ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı. Ekmek arası hamsi yemek isteyenler, dağıtım noktalarında 100 metreyi aşan kuyruk oluşturdu. 2 ton hamsi dakikalar içerisinde tükendi. Festivali, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de ziyaret etti.

Başkan Günel'den birlik ve beraberlik mesajı

Kuşadası Karadeniz Günleri 2'nci Hamsi Festivali'ne ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizde yaşayan birçok Karadenizli hemşehrimiz var. Karadeniz dendiğinde benim aklıma bitmek ve tükenmek bilmeyen bir vefa ve dostluk geliyor. Kuşadası'nda Türkiye'nin 7 bölgesinden, 81 ilinden gelen hemşehrilerim yaşıyor. Kuşadası'nı bu kadar güzel ve yaşanması keyifli kılan bir kent yapan şey birbirimize hemşehrilik bağıyla bağlanmamız. O yüzden bu kentin belediye başkanı olmaktan dolayı gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kuşadası\'nda Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Hamsi Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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