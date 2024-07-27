Kuşadası'nda Motosiklet ve Bisiklet Sürücülerine Trafik Güvenliği Bilgilendirmesi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde, trafik jandarması tarafından Milli Park girişinde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Trafik jandarması trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine; kask kullanımı, koruma gözlüğü takma, reflektif yelek giyme ve temel trafik kurallarına uyma konularında sürücülere önemli bilgiler aktardı. Toplamda 34 motosiklet sürücüsü ve yolcusunun bilgilendirildiği etkinlikte sürücülerin ve yolcuların güvenli bir sürüş deneyimi yaşaması için dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Jandarma ekipleri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve sürücülere yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti. - AYDIN