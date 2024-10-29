Kuşadası'nda on binler Cumhuriyet için yürüdü - Son Dakika
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Kuşadası'nda on binler Cumhuriyet için yürüdü

Kuşadası'nda on binler Cumhuriyet için yürüdü Kuşadası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıldönümü dolayısıyla Kuşadası Belediyesi tarafından Cumhuriyet korteji düzenlendi.

29.10.2024 23:23
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Kuşadası'nda on binler Cumhuriyet için yürüdü

AYDIN - Kuşadası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıldönümü dolayısıyla Kuşadası Belediyesi tarafından Cumhuriyet korteji düzenlendi. Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayan ve Belediye Hizmet Binası önünde biten korteje on binlerce kişi katıldı. Kortejde 250 metrelik dev Türk Bayrağı taşındı.

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir gün öncesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, sabah kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrik töreniyle devam etti. Kaymakamlıktaki kabulden sonra Atatürk Meydanı'nda kutlama programı ve resmi geçit töreni düzenlendi.

Kutlamalar, akşam saat 18: 30'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayan 101'inci yıl korteji ile devam etti. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen korteje on binlerce Kuşadalı katıldı. Yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve meşaleler taşıyarak hep bir ağızdan marşlar söyledi. Atatürk Bulvarı üzerinden Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası'na yürüyen korteje Belediye Başkanı Ömer Günel de eşlik etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Kuşadası Belediye Meclis üyeleri, siyasi partiler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kortejde en ön bölümde yer alan yaklaşık 600 motosikletli, Kuşadası Belediye Bandosu, Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi mezunlarının oluşturduğu Veteran Boru ve Trampet takımı büyük ilgi gördü. Kortejin yürüyüşünü tamamlaması 1,5 saatten fazla sürdü. Kortejin geçişi sırasında balkonlara çıkan Kuşadalılar da alkışlarla tempo tuttu.

Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen kortejde 250 gönüllünün taşıdığı 250 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı. 7'den 70'e tüm Kuşadalıların etrafında kenetlendiği Türk Bayrağı, kortejdeki Cumhuriyet Bayramı sevincini ikiye katladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda on binler Cumhuriyet için yürüdü - Son Dakika

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