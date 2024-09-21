Kuşadası\'nda Üçüncü İkioklu Şenliği Coşkuyla Başladı

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- Kuşadası'nda 'İkioklu Şenliği' başladı

Üç gün sürecek şenlik Kuşadalılara unutulmaz anlar yaşatacak

AYDIN - Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği' başladı. Üç gün sürecek olan şenlikte gerçekleştirilecek birbirinden renkli etkinliklerle Kuşadalılar hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirip, kurulacak olan yiyecek stantlarında da kentin yöresel lezzetlerinin tadına bakma fırsatı bulacak.

Kuşadası'nda tarihi evleri, çeşmeleri ve yıllara meydan okuyan samimi komşuluk ilişkileriyle kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan İkioklu'da, Kuşadası Belediyesi ve KEGEV iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği' başladı. Kuşadalılar ile kenti ziyaret etmeye gelen yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği şenliğin ilk gününde, SEYAKMER önünden başlayan ve kahvelerin bulunduğu alanda sona eren kortej, etkinliğe renk kattı. Şenlikte, Kuşadalı kadınlar hazırladıkları yöresel lezzetleri, Mustafa Adalıoğlu Parkı'nın önünde kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Damak çatlatan yemekler, tadanlardan tam not aldı.

Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği'nde daha sonra açılış törenine geçildi. 22 Eylül'e kadar sürecek olan şenliğin açılışı için Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ayşegül Taşdelen Dağlı, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, KEGEV Başkanı Şefik Sözer, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmalarından önce Öğretim Görevlisi Zeynep Gergin'in verdiği yan flüt resitali beğeni topladı.

Açılış töreninde konuşan KEGEV Başkanı Şefik Sözer, İkoklu mevkinin Kuşadası'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Mahalledeki kültürün yaşatılması ve tarihi dokunun korunması için şenliğin geleneksel olarak düzenlenmeye devam edeceğini belirten Sözer, "Mahalle şenliğimiz gönüllülerin katkısı ile her geçen gün daha da büyüyor. Kentimizi ve mahallemizi çok önemsiyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde bize destek olan başta Belediye Başkanımız Ömer Günel olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ayşegül Taşdelen Dağlı ise, "Kuşadası'nın en eski yerleşim bölgesinde bu yıl 3'üncü kez şenliğimizi düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İkioklu hala daha mahalle geleneklerinin, komşuluk ilişkilerinin ve dayanışmanın yaşatıldığı bir yer. Bu anlamda İkioklu, Belediye Başkanımız Ömer Günel'in de gözbebeği. 2019 yılından bu yana Başkanımız Ömer Günel, bölgeye çok önemli alt ve üstyapı yatırımları yaptı. Kent ve mahalle sakinlerimizin de desteğiyle yatırımları daha da geliştirerek bölgeyi Kuşadası'nda kültür turizminin önemli merkezlerinden biri yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kuşadası İkioklu Mahalle Şenliği etkinliklerinin ilk günü, Duriye Sarayköylü kitap tanıtımı ve imza günü, mahalleye özgü fotoğraflardan oluşan sergilerin açılışı ve Atlas Folk Kültür Sanat Kulübü'nün verdiği konserle sona erdi.