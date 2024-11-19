Kuşadası'nda Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kuşadası'nda Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

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Kuşadası'nda 52 yaşındaki Ümit Yavaş, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.11.2024 22:47
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Kuşadası'nda yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 52 yaşındaki bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ege Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Ümit Yavaş'tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine saat 21.00 sıralarında Yavaş'ın yaşadığı apartmana giden polis ekipleri, 5'inci kattaki evin kapısını çilingire açtırdı. İçeriye giren polisler, Yavaş'ı evin salon kısmında boynundan kemerle tavana asılı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir halıcıda çalıştığı öğrenilen Ümit Yavaş'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuşadası\'nda Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu
Kaynak: İHA

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